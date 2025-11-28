В Японии вернули в производство необычный гибрид Honda Civic и Dodge Challenger (фото)

Японская компания Mitsuoka возвращает на рынок оригинальную модель M55. Она сочетает в себе черты Honda Civic и классического Dodge Challenger 1970 года.

Mitsuoka M55 выпустили лимитированной серией из 100 авто, однако из-за повышенного спроса ее производство возобновили. Об этом сообщается на сайте японского автопроизводителя.

Авто напоминает Dodge Challenger 1970 года Фото: Mitsuoka

Если первый вариант Mitsuoka M55 назывался Zero Edition, то новая модель стала 1st Edition. Хэтчбек не изменился внешне и по-прежнему выдержан в стилистике Dodge Challenger 1970 года. Honda Civic получила решетку радиатора под старину и четыре круглых фары, а сзади заменили фонари и установили жалюзи на заднем стекле и спойлер. Также заменены бамперы и крылья.

Mitsuoka M55 предлагают в бензиновой и гибридной версиях Фото: Mitsuoka

Главное отличие Mitsuoka M55 1st Edition — более широкая палитра вариантов. Можно выбрать больше цветов кузова и вариантов кожаной отделки салона.

Салон Honda Civic отделан кожей Фото: Mitsuoka

Кроме того, если раньше копия Dodge Challenger была доступна только с 1,5-литровым бензиновым турбомотором на 182 л.с. и механической КПП, то теперь можно выбрать и вариатор, и даже 184-сильную гибридную установку e:HEV. Цена Mitsuoka M55 1st Edition стартует с 8 427 100 иен ($54 000).

Между прочим, недавно Mitsuoka по просьбам клиентов вернула на рынок еще одну свою модель — клон Chevrolet Suburban 70-х на базе Toyota RAV4.

