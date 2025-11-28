В Японії повернули у виробництво незвичний гібрид Honda Civic і Dodge Challenger (фото)

Японська компанія Mitsuoka повертає на ринок оригінальну модель M55. Вона поєднує в собі риси Honda Civic та класичного Dodge Challenger 1970 року.

Mitsuoka M55 випустили лімітованою серією із 100 авто, проте через підвищений попит її виробництво відновили. Про це повідомляється на сайті японського автовиробника.

Авто нагадує Dodge Challenger 1970 року Фото: Mitsuoka

Важливо

Якщо перший варіант Mitsuoka M55 називався Zero Edition, то нова модель стала 1st Edition. Хетчбек не змінився зовні і, як і раніше, витриманий у стилістиці Dodge Challenger 1970 року. Honda Civic отримала решітку радіатора під старовину та чотири круглих фари, а ззаду замінили ліхтарі і встановили жалюзі на задньому склі та спойлер. Також замінені бампери і крила.

Mitsuoka M55 пропонують у бензиновій та гібридній версіях Фото: Mitsuoka

Головна відмінність Mitsuoka M55 1st Edition — ширша палітра варіантів. Можна обрати більше кольорів кузова і варіантів шкіряного оздоблення салону.

Салон Honda Civic оздоблений шкірою Фото: Mitsuoka

Крім того, якщо раніше копія Dodge Challenger була доступна лише з 1,5-літровим бензиновим турбомотором на 182 к. с. і механічною КПП, то тепер можна обрати і варіатор, і навіть 184-сильну гібридну установку e:HEV. Ціна Mitsuoka M55 1st Edition стартує з 8 427 100 єн ($54 000).

Між іншим, нещодавно Mitsuoka на прохання клієнтів повернула на ринок ще одну свою модель — клон Chevrolet Suburban 70-х на базі Toyota RAV4.

