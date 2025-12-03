Знакомый незнакомец: доступный кроссовер Nissan Kait рассекретили на официальных фото

Обнародованы официальные фото Nissan Kait. Недорогой компактный кроссовер получит двигатель, работающий на бензине и спирте.

Новый Nissan Kait полноценно презентуют в Бразилии до конца года и будут выпускать именно в этой стране. Первые подробности модели раскрыли на сайте японского автопроизводителя.

Компактный кроссовер Nissan Kait 2026 не является абсолютно новой моделью — это глубокая модернизация Nissan Kicks первого поколения.

От собрата Nissan Kicks кроссовер отличается дизайном передней части от собрата Nissan Kicks Фото: Nissan

Родство с Nissan Kicks видно в профиль, а вот передняя часть авто — полностью новая. Кроссовер получил двухуровневые фары и широкую решетку радиатора и более массивный бампер. Также привлекают внимание новые колесные диски и защитный пластиковый обвес.

Размеры Ниссан Кайт 2026:

длина — 4,3 м;

ширина — 1,76 м;

колесная база — 2,62 м;

объем багажника — 432 л.

Кроссовер Nissan Kait сохранит 1,6-литровый двигатель Фото: Nissan

Салон Nissan Kait не показали, держат в секрете и характеристики кроссовера. Бразильские СМИ сообщают, что переднеприводное авто сохранит 1,6-литровый бензиновый двигатель Nissan Kicks (существовали его версии на 110-125 сил), однако его доработают, чтобы он мог работать на этаноле. Останется и вариатор CVT.

