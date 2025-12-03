Знайомий незнайомець: доступний кросовер Nissan Kait розсекретили на офіційних фото

Оприлюднено офіційні фото Nissan Kait. Недорогий компактний кросовер отримає двигун, який працює на бензині та спирті.

Новий Nissan Kait повноцінно презентують у Бразилії до кінця року і випускатимуть саме в цій країні. Перші подробиці моделі розкрили на сайті японського автовиробника.

Компактний кросовер Nissan Kait 2026 не є абсолютно новою моделлю — це глибока модернізація Nissan Kicks першого покоління.

Від побратима Nissan Kicks кросовер відрізняється дизайном передньої частини Фото: Nissan

Спорідненість із Nissan Kicks видно у профіль, а от передня частина авто – повністю нова. Кросовер отримав дворівневі фари та широку решітку радіатора та масивніший бампер. Також привертають увагу нові колісні диски і захисний пластиковий обвіс.

Розміри Nissan Kait 2026:

довжина – 4,3 м;

ширина – 1,76 м;

колісна база – 2,62 м;

об’єм багажника – 432 л.

Кросовер Nissan Kait збереже 1,6-літровий двигун Фото: Nissan

Салон Nissan Kait не показали, тримають в секреті і характеристики кросовера. Бразильські ЗМІ повідомляють, що передньопривідне авто збереже 1,6-літровий бензиновий двигун Nissan Kicks (існували його версії на 110-125 сил), проте його доопрацюють, аби він міг працювати на етанолі. Залишиться і варіатор CVT.

