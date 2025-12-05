Роскошь из 60-х: на аукционе будут продавать уникальный Ford с телевизором и телефоном (видео)
В США вскоре выставят на аукцион необычный Ford Thunderbird Apollo 1967 года. Люксовое авто с телефоном и телевизором стоило на уровне Ferrari.
Изготовлено всего пять купе Ford Thunderbird Apollo. Это были одни из самых инновационных авто своего времени. О раритете рассказали на сайте Autoevolution.
Заводской тюнинг Ford Thunderbird 1967 года выполнили совместно с производителем одежды Abercrombie & Fitch. Сначала пять таких авто демонстрировали в его фирменных магазинах, а затем распродали. Цена Ford Thunderbird Apollo составила 15 000 долларов — на уровне Ferrari Dino.
Купе Ford Thunderbird Apollo отличалось дорогой внутренней отделкой кожей и деревом от Abercrombie & Fitch. Решетку радиатора украсили золотистым декором, а крышу обшили винилом.
Передние сиденья Ford Thunderbird Apollo получили электропривод, причем кресло переднего пассажира можно разложить. Однако этим не ограничились, ведь авто получило кондиционер, круиз-контроль, люк, магнитофон с бобинами и даже телефон и телевизор для задних пассажиров.
Под капотом Ford Thunderbird Apollo установили 6,4-литровый V8 мощностью 315 л.с. В паре с ним работает 3-ступенчатый автомат.
