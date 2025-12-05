Роскошь из 60-х: на аукционе будут продавать уникальный Ford с телевизором и телефоном (видео)

В США вскоре выставят на аукцион необычный Ford Thunderbird Apollo 1967 года. Люксовое авто с телефоном и телевизором стоило на уровне Ferrari.

Изготовлено всего пять купе Ford Thunderbird Apollo. Это были одни из самых инновационных авто своего времени. О раритете рассказали на сайте Autoevolution.

Заводской тюнинг Ford Thunderbird 1967 года выполнили совместно с производителем одежды Abercrombie & Fitch. Сначала пять таких авто демонстрировали в его фирменных магазинах, а затем распродали. Цена Ford Thunderbird Apollo составила 15 000 долларов — на уровне Ferrari Dino.

Авто оснащено 315-сильным V8 Фото: скриншот / YouTube

Купе Ford Thunderbird Apollo отличалось дорогой внутренней отделкой кожей и деревом от Abercrombie & Fitch. Решетку радиатора украсили золотистым декором, а крышу обшили винилом.

Відео дня

Важно

Харьковский Ford: первое авто украинского производства празднует свой день рождения (фото)

Передние сиденья Ford Thunderbird Apollo получили электропривод, причем кресло переднего пассажира можно разложить. Однако этим не ограничились, ведь авто получило кондиционер, круиз-контроль, люк, магнитофон с бобинами и даже телефон и телевизор для задних пассажиров.

В салоне установили телефон и телевизор Фото: скриншот / YouTube

Под капотом Ford Thunderbird Apollo установили 6,4-литровый V8 мощностью 315 л.с. В паре с ним работает 3-ступенчатый автомат.

Кстати, "Укрпочта" выставила на аукцион более 700 машин из своего автопарка.

Также Фокус писал, что с молотка уйдет самый большой внедорожник Toyota.