Розкіш із 60-х: на аукціоні продаватимуть унікальний Ford із телевізором і телефоном (відео)

У США невдовзі виставлять на аукціон незвичний Ford Thunderbird Apollo 1967 року. Люксове авто з телефоном і телевізором коштувало на рівні Ferrari.

Виготовлено лише п’ять купе Ford Thunderbird Apollo. Це були одні з найбільш інноваційних авто свого часу. Про раритет розповіли на сайті Autoevolution.

Заводський тюнінг Ford Thunderbird 1967 року виконали спільно з виробником одягу Abercrombie & Fitch. Спочатку п’ять таких авто демонстрували в його фірмових магазинах, а потім розпродали. Ціна Ford Thunderbird Apollo склала 15 000 доларів – на рівні Ferrari Dino.

Авто оснащене 315-сильним V8 Фото: скриншот / YouTube

Купе Ford Thunderbird Apollo вирізнялося дорогим внутрішнім оздобленням шкірою і деревом від Abercrombie & Fitch. Решітку радіатора прикрасили золотистим декором, а дах обшили вінілом.

Передні сидіння Ford Thunderbird Apollo отримали електропривід, причому крісло переднього пасажира можна розкласти. Проте цим не обмежилися, адже авто отримало кондиціонер, круїз-контроль, люк, магнітофон з бобінами і навіть телефон та телевізор для задніх пасажирів.

У салоні встановили телефон і телевізор Фото: скриншот / YouTube

Під капотом Ford Thunderbird Apollo встановили 6,4-літровий V8 потужністю 315 к. с. У парі з ним працює 3-ступінчастий автомат.

