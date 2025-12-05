Розкіш із 60-х: на аукціоні продаватимуть унікальний Ford із телевізором і телефоном (відео)
У США невдовзі виставлять на аукціон незвичний Ford Thunderbird Apollo 1967 року. Люксове авто з телефоном і телевізором коштувало на рівні Ferrari.
Виготовлено лише п’ять купе Ford Thunderbird Apollo. Це були одні з найбільш інноваційних авто свого часу. Про раритет розповіли на сайті Autoevolution.
Заводський тюнінг Ford Thunderbird 1967 року виконали спільно з виробником одягу Abercrombie & Fitch. Спочатку п’ять таких авто демонстрували в його фірмових магазинах, а потім розпродали. Ціна Ford Thunderbird Apollo склала 15 000 доларів – на рівні Ferrari Dino.
Купе Ford Thunderbird Apollo вирізнялося дорогим внутрішнім оздобленням шкірою і деревом від Abercrombie & Fitch. Решітку радіатора прикрасили золотистим декором, а дах обшили вінілом.
Передні сидіння Ford Thunderbird Apollo отримали електропривід, причому крісло переднього пасажира можна розкласти. Проте цим не обмежилися, адже авто отримало кондиціонер, круїз-контроль, люк, магнітофон з бобінами і навіть телефон та телевізор для задніх пасажирів.
Під капотом Ford Thunderbird Apollo встановили 6,4-літровий V8 потужністю 315 к. с. У парі з ним працює 3-ступінчастий автомат.
