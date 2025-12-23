Представлен новый Ford Taurus 2026: как изменился большой седан (фото)

Презентован новый Ford Taurus 2026. Большой семейный седан изменился внешне и доступен в бензиновом и гибридном исполнении.

Новый Ford Taurus дебютировал на Ближнем Востоке. Его подробности раскрыли на официальном сайте автопроизводителя.

Нынешний седан Ford Taurus не имеет ничего общего с предшественниками, которые продавались на американском рынке. Это экспортная версия Ford Mondeo, который покинул европейский рынок, но продолжает выпускаться в Китае.

Седан получил новые фары, фонари и решетку радиатора Фото: Ford

Поскольку недавно презентовали новый Ford Mondeo, то теперь дебютировал и его близнец Taurus. Он также получил более широкую решетку радиатора, более тонкие фары и новые фонари.

А вот в салоне новый Ford Taurus отличается от Mondeo, ведь не получил большой экран на всю ширину передней панели. Вместо этого внутри оставили два дисплея поменьше. Зато заменили центральную консоль.

Базовая комплектация Ford Taurus 2026 включает панорамную крышу, климат-контроль, адаптивный круиз-контроль, камеры кругового обзора и набор систем безопасности.

В салоне заменили центральную консоль Фото: Ford

Седан Ford Taurus доступен с 2,0-литровой бензиновой турбочетверкой мощностью 245 л. с. и 8-ступенчатым автоматом и с 1,5-литровой гибридной установкой на 208 л. с. и вариатором.

Между прочим, вместе с Taurus дебютировал мощный рамный внедорожник Ford для суровых условий.

Также Фокус рассказывал о первом электрическом Ford Bronco.