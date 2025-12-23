Представлено новий Ford Taurus 2026: як змінився великий седан (фото)

Презентовано новий Ford Taurus 2026. Великий сімейний седан змінився зовні та доступний у бензиновому і гібридному виконанні.

Новий Ford Taurus дебютував на Близькому Сході. Його подробиці розкрили на офіційному сайті автовиробника.

Нинішній седан Ford Taurus не має нічого спільного з попередниками, які продавалися на американському ринку. Це експортна версія Ford Mondeo, який покинув європейський ринок, але продовжує випускатися в Китаї.

Седан отримав нові фари, ліхтарі та решітку радіатора Фото: Ford

Оскільки нещодавно презентували новий Ford Mondeo, то тепер дебютував і його близнюк Taurus. Він також отримав ширшу решітку радіатора, тонші фари та нові ліхтарі.

А от у салоні новий Ford Taurus відрізняється від Mondeo, адже не отримав великий екран на всю ширину передньої панелі. Натомість усередині залишили два менших дисплеї. Зате замінили центральну консоль.

Базова комплектація Ford Taurus 2026 включає панорамний дах, клімат-контроль, адаптивний круїз-контроль, камери кругового огляду та набір систем безпеки.

У салоні замінили центральну консоль Фото: Ford

Седан Ford Taurus доступний із 2,0-літровою бензиновою турбочетвіркою потужністю 245 к. с. та 8-ступінчастим автоматом і з 1,5-літровою гібридною установкою на 208 к. с. та варіатором.

