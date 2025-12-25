На украинский рынок вышел премиальный французский соперник BMW 1 Series и Audi A3 (фото)

В Украине появился новый DS N°4. Премиальная французская модель С-класса богато укомплектована и доступна в гибридном исполнении.

Кросс-хэтчбек является модернизированной версией DS 4, который в свое время побывал на тесте Фокуса. Премиальная модель бросает вызов Audi A3, BMW 1 Series и Mercedes A-Class. Подробности новинки раскрыли на сайте украинского представительства DS Automobiles.

Модель дебютирует в Украине в гибридной версии Фото: Stellantis

DS N°4 отличается новым дизайном передней части с диодной подсветкой в духе флагманского электрокара DS N°8. В салоне улучшена отделка и установлена более крупная цифровая панель приборов с диагональю 10,25 дюйма.

Новый DS N°4 в Украине предлагают в топовой версии Etoile с матричными фарами, 19-дюймовыми дисками, отделкой алькантарой, двухзонным климат-контролем, навигацией, электроприводом и подогревом сидений, адаптивным круиз-контролем, системами удержания в полосе движения и мониторинга "слепых" зон.

DS №4 предлагают в богато оснащенной версии Фото: Stellantis

DS N°4 дебютировал в 145-сильной версии с 1,2-литровым турбомотором и "мягкой" гибридной установкой. Он способен разогнаться до 100 км/ч за 10,5 с и развить 202 км/ч, а средний расход топлива составляет 5,2-5,3 л на 100 км. Цена DS N°4 в Украине — 1 536 100 гривен.

