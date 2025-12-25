На український ринок вийшов преміальний французький суперник BMW 1 Series і Audi A3 (фото)

В Україні з’явився новий DS N°4. Преміальна французька модель С-класу багато укомплектована та доступна у гібридному виконанні.

Крос-хетчбек є модернізованою версією DS 4, який свого часу побував на тесті Фокусу. Преміальна модель кидає виклик Audi A3, BMW 1 Series та Mercedes A-Class. Подробиці новинки розкрили на сайті українського представництва DS Automobiles.

Модель дебютує в Україні у гібридній версії Фото: Stellantis

DS N°4 вирізняється новим дизайном передньої частини з діодним підсвічуванням у дусі флагманського електрокара DS N°8. У салоні покращене оздоблення та встановлена більша цифрова панель приладів із діагоналлю 10,25 дюйма.

Новий DS N°4 в Україні пропонують у топовій версії Etoile з матричними фарами, 19-дюймовими дисками, оздобленням алькантарою, двозонним клімат-контролем, навігацією, електроприводом і підігрівом сидінь, адаптивним круїз-контролем, системами утримання у смузі руху та моніторингу "сліпих" зон.

DS №4 пропонують у багато оснащеній версії Фото: Stellantis

DS N°4 дебютував у 145-сильній версії з 1,2-літровим турбомотором та "м’якою" гібридною установкою. Він здатен розігнатися до 100 км/год за 10,5 с і розвинути 202 км/год, а середня витрата пального становить 5,2-5,3 л на 100 км. Ціна DS N°4 в Україні – 1 536 100 гривень.

