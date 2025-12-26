От бюджетных авто до спорткаров: Nissan отмечает 92-летие (фото)

Сегодня, 26 декабря, свое 92-летие отмечает Nissan. Фокус подробно рассказывает, как один из крупнейших японских автопроизводителей прославился недорогими и инновационными моделями.

История Nissan начинается с небольшой мастерской Kwaishinsha Motor Car Works, которую основал в 1911 году в Токио Масухиро Хашимото. Через три года из ее ворот выехал первый созданный автомобиль — Dat 1. Его название является аббревиатурой из фамилий трех главных инвесторов проекта — Кенжиро Дэна, Рокуро Аоямы и Мейтаро Такеучи.

DAT 41 1916 года Фото: Nissan

Компактный автомобиль с 15-сильным мотор разгонялся до 32 км/ч. Его даже выпускали малыми партиями, но спроса в небогатой Японии оно не имело и даже после появления усовершенствованного Dat 41 ситуация не изменилась.

Datsun 16 Фото: Nissan

Компания держалась на плаву исключительно благодаря импорту американских авто и станков. С 1925 года она сменила название на Dat Jidosha. В 1932 году произвели 150 компактных 2,7-метровых автомобилей Datsun 11 (сын Dat) с 500-кубовыми двигателями. Следующим стал 750-кубовый Datsun 13.

Nissan 70 Фото: Nissan

В конце 1920-х годов в Японии сформировался крупный промышленный холдинг Nihon Sangyo, который сокращенно называли Nissan. Он приобрел Dat Jidosha и 26 декабря 1933 года образовал автомобильное подразделение Nissan Motor. Появился и логотип Nissan, состоящий из красного круга и синей полоски, символизирующих солнце и небо.

Вскоре предприятие начало лицензионное производство британских малолитражек Austin 7 под названием Datsun 16, которые даже экспортировали в Австралию.

Datsun 1121 Фото: Nissan

Постепенно линейку расширили и более дорогие модели, которые выпускались уже под маркой Nissan. В частности, в 1937 году начался выпуск представительского Nissan 70 — лицензионной копии американского Graham Paige Special Six с 3,5-литровой шестеркой на 90 сил. За два года было изготовлено 5500 седанов. Кроме того, появились автобусы и фургоны семейства Nissan 90.

Первый Nissan Patrol Фото: Nissan

С началом Второй мировой Nissan Motor пришлось переориентироваться на сборку грузовиков для армии, но в 1943 заводские цеха были повреждены авиацией союзников и производство остановилось. Запустили его лишь в 1946 году по решению американской временной администрации. Сначала представили доступный пикап Datsun 1121, а в 1951 году дебютировал внедорожник Nissan Patrol — японская версия Willys Jeep с более мощным 85-сильным двигателем.

Datsun Bluebird Фото: Nissan

Через два года линейку пополнили лицензионные Austin A40 и A50. На их основе в 1958 году создали Datsun Bluebird. Компактный 3,8-метровый седан с 0,9-литровой 25-сильной четверкой оказался настолько успешным, что его даже начали поставлять в США. К тому же, он выиграл чемпионат Австралии по ралли в своем классе.

Nissan Cedric Фото: Nissan

В 1960 году представили седан среднего класса Nissan Cedric, нацеленный на Европу. При длине 4,4 м он был самым большим японским автомобилем своего времени. Его оснащали 2,8-литровым 120-сильным бензиновым двигателем и дизелем мощностью 60 л. с., а за доплату предлагали автоматическую КПП.

Datsun Fairlady Фото: Nissan

В это время появился и новый Patrol. Началось производство и первой спортивной модели — элегантного двухместного кабриолета Datsun Fairlady с 1,2-литровым двигателем мощностью 48 л. с.

Nissan President Фото: Nissan

Японский производитель продолжил открывать новые для себя сегменты рынка. В частности, в 1965 году дебютировал представительский седан Nissan President. 5,0-метровое авто получило кондиционер, электроприводы стеклоподъемников и сидений и даже ABS. А 4,0-литровый 200-сильный V8 позволял легко развить 200 км/ч. Первый Nissan President подарили премьер-министру Японии, был такой седан и у советского генсека Леонида Брежнева.

Nissan Skyline 2000 GT-R Фото: Nissan

Для продвижения марки в мире заводская гоночная команда Nissan начала активно участвовать в самых разнообразных соревнованиях. В 1965 году появился элегантный среднемоторный спортпрототип R380. Успешным стал себя Nissan Skyline 2000 GT-R 1968 года с 2,0-литровой 160-сильной рядной "шестеркой" под капотом. За четыре года купе победило в 49 гонках Японской автомобильной федерации. Хорошие ходовые характеристики и малый тираж (2000 единиц) сделали Skyline GT-R очень популярным среди коллекционеров.

Datsun 240Z Фото: Nissan

Гораздо более массовым стало другое купе — Datsun/Nissan 240Z. Элегантный автомобиль стал культовой моделью своего времени. Его 2,4-литровый 160-сильный двигатель позволял развивать 200 км/ч, а хорошо настроенное шасси обеспечивало интересную управляемость. При этом 240Z был еще и очень доступным — стоил всего 3500 долларов ($31 000 по современному курсу). Неудивительно, что за 10 лет выпустили 150 тыс. этих авто.

Nissan Sunny Фото: Nissan

Топливный кризис середины 70-х подкосил многих автопроизводителей, особенно американских. А вот в Nissan, наоборот, использовали эту возможность по максимуму. Оно и неудивительно, ведь в линейке марки было немало компактных и экономичных моделей. Так, автолюбители в Европе и Америке оценили преимущества Nissan Sunny, чей 1,2-литровый. 70-сильный двигатель расходовал в среднем всего 8,2 л/100 км. Еще более экономичным стал маленький 3,7-метровый Nissan Micra. А спортивные купе стали расходовать меньше благодаря внедрению турбонаддува: первым его получил Nissan 280 ZX 1981 года.

Nissan Maxima Фото: Nissan

В 80-х Nissan начал глобальную экспансию. Заводы открылись в Австралии, Великобритании, Испании, Мексике и США. Палитра моделей была значительно расширена. Появились внедорожник Terrano, седан бизнес-класса Maxima, вен Urvan. С 1984 года было решено отказаться от бренда Datsun, однако вскоре модели премиум-класса стали продавать под маркой Infiniti.

Nissan Terrano Фото: Nissan

Автомобили Nissan стали активнее участвовать в гонках: открыли для себя соревнования на выносливость. Для них создали целую линейку спортпрототипов, первым из которых стал 680-сильный Nissan R85V.

Nissan R85V Фото: Nissan

Гоночные технологии были использованы в серийных моделях. Так, Nissan 300ZX получил управляемые задние колеса, адаптивные амортизаторы и двигатель с двойным турбонаддувом мощностью 300 л. с., разгонявший его до 250 км/ч.

Nissan 300ZX Фото: Nissan

По-настоящему культовым стал Nissan Skyline GT-R, который начали выпускать с 1989 года. 280-сильное купе с полным приводом разгонялось до 100 км/ч за 5,6 с и демонстрировало отточенную управляемость. Оно не только нашло более 40 тыс. покупателей, но и легко победило в японском чемпионате JGTC и знаменитой австралийской гонке Bathurst 1000. За непобедимость Nissan Skyline GT-R назвали "Годзиллой".

Nissan Skyline GT-R Фото: Nissan

В 90-х годах линейка Nissan была освежена. Появились Almera и Primera, Altima и Pathfinder. А в 1999 году японская компания подписала договор об альянсе с Renault, результатом чего стало появление одного из крупнейших автоконцернов в мире.

Nissan Leaf Фото: Nissan

В начале ХХІ века Nissan прославился тремя важными моделями. Во-первых, это конечно Nissan Leaf — первый массовый электромобиль в мире. Во-вторых, это скоростной Nissan GT-R: преемник Skyline бросил вызов значительно более дорогим суперкарам. И, в-третьих, это Nissan Qashqai, который ввел моду на компактные городские кроссоверы.

Nissan GT-R Фото: Nissan

В последние годы Nissan испытывал финансовые проблемы и даже пытался объединиться с Honda, однако новый альянс не сложился. Надежду на улучшение ситуации дают свежие модели, среди которых кроссовер Nissan Leaf и новый Nissan Patrol.

