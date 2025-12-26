Від бюджетних авто до спорткарів: Nissan відзначає 92-річчя (фото)

Сьогодні, 26 грудня, своє 92-річчя відзначає Nissan. Фокус детально розповідає, як один із найбільших японських автовиробників прославився недорогими та інноваційними моделями.

Історія Nissan починається з невеликої майстерні Kwaishinsha Motor Car Works, яку заснував у 1911 році в Токіо Масухіро Хашімото. За три роки з її воріт виїхав перший створений автомобіль — Dat 1. Його назва є абревіатурою з прізвищ трьох головних інвесторів проекту – Кенжиро Дена, Рокуро Аоями та Мейтаро Такеучі.

DAT 41 1916 року Фото: Nissan

Компактний автомобіль із 15-сильним мотор розганявся до 32 км/год. Його навіть випускали малими партіями, але попиту в небагатій Японії воно не мало і навіть після появи вдосконаленого Dat 41 ситуація не змінилася.

Datsun 16 Фото: Nissan

Компанія трималася на плаву виключно завдяки імпорту американських авто та верстатів. Із 1925 року вона змінила назву на Dat Jidosha. У 1932 році виробили 150 компактних 2,7-метрових автомобілів Datsun 11 (син Dat) з 500-кубовими двигунами. Наступним став 750-кубовий Datsun 13.

Nissan 70 Фото: Nissan

У кінці 1920-х років у Японії сформувався великий промисловий холдинг Nihon Sangyo, який скорочено називали Nissan. Він придбав Dat Jidosha і 26 грудня 1933 року утворив автомобільний підрозділ Nissan Motor. З'явився і логотип Nissan, що складався з червоного кола та синьої смужки, які символізують сонце і небо.

Невдовзі підприємство почало ліцензійне виробництво британських малолітражок Austin 7 під назвою Datsun 16, які навіть експортували до Австралії.

Datsun 1121 Фото: Nissan

Поступово лінійку розширили і дорожчі моделі, які випускали вже під маркою Nissan. Зокрема, у 1937 році розпочався випуск представницького Nissan 70 – ліцензійної копії американського Graham Paige Special Six із 3,5-літровою шісткою на 90 сил. За два роки було виготовлено 5500 седанів. Крім того, з'явилися автобуси та фургони сімейства Nissan 90.

Перший Nissan Patrol Фото: Nissan

Із початком Другої світової Nissan Motor довелося переорієнтуватися на складання вантажівок для армії, але в 1943 заводські цехи були пошкоджені авіацією союзників і виробництво зупинилося. Запустили його лише 1946 року за рішенням американської тимчасової адміністрації. Спочатку представили доступний пікап Datsun 1121, а в 1951 році дебютував позашляховик Nissan Patrol – японська версія Willys Jeep з потужнішим 85-сильним двигуном.

Datsun Bluebird Фото: Nissan

За два роки лінійку поповнили ліцензійні Austin A40 і A50. На їх основі у 1958 році створили Datsun Bluebird. Компактний 3,8-метровий седан із 0,9-літровою 25-сильною четвіркою виявився настільки успішним, що його навіть почали постачати до США. До того ж, він виграв чемпіонат Австралії з ралі у своєму класі.

Nissan Cedric Фото: Nissan

У 1960 році представили седан середнього класу Nissan Cedric, націлений на Європу. При довжині 4,4 м він був найбільшим японським автомобілем свого часу. Його оснащували 2,8-літровим 120-сильним бензиновим двигуном та дизелем потужністю 60 л. с., а за доплату пропонували автоматичну КПП.

Datsun Fairlady Фото: Nissan

У цей час з'явився і новий Patrol. Почалося виробництво і першої спортивної моделі – елегантного двомісного кабріолета Datsun Fairlady із 1,2-літровим двигуном потужністю 48 л. с.

Nissan President Фото: Nissan

Японський виробник продовжив відкривати нові для себе сегменти ринку. Зокрема, в 1965 році дебютував представницький седан Nissan President. 5,0-метрове авто отримало кондиціонер, електроприводи скло підйомників і сидінь та навіть ABS. А 4,0-літровий 200-сильний V8 дозволяв легко розвинути 200 км/год. Перший Nissan President подарували прем'єр-міністру Японії, був такий седан і у радянського генсека Леоніда Брежнєва.

Nissan Skyline 2000 GT-R Фото: Nissan

Для промоції марки у світі заводська гоночна команда Nissan почала брати активну участь у найрізноманітніших змаганнях. У 1965 році з'явився елегантний середньомоторний спортпрототип R380. Успішним став себе Nissan Skyline 2000 GT-R 1968 року з 2,0-літровою 160-сильною рядною "шісткою" під капотом. За чотири роки купе перемогло у 49 перегонах Японської автомобільної федерації. Хороші ходові характеристики та малий тираж (2000 одиниць) зробили Skyline GT-R дуже популярним серед колекціонерів.

Datsun 240Z Фото: Nissan

Набагато масовішим стало інше купе – Datsun/Nissan 240Z. Елегантний автомобіль став культовою моделлю свого часу. Його 2,4-літровий 160-сильний двигун дозволяв розвивати 200 км/год, а добре налаштоване шасі забезпечувало цікаву керованість. При цьому 240Z був ще й дуже доступним – коштував лише 3500 доларів ($31 000 за сучасним курсом). Не дивно, що за 10 років випустили 150 тис. цих авто.

Nissan Sunny Фото: Nissan

Паливна криза середини 70-х підкосила багатьох автовиробників, особливо американських. А ось у Nissan, навпаки, використали цю можливість максимально. Воно й не дивно, адже в лінійці марки було чимало компактних та економічних моделей. Так, автолюбителі в Європі та Америці оцінили переваги Nissan Sunny, чий 1,2-літровий. 70-сильний двигун витрачав у середньому лише 8,2 л/100 км. Ще більш економічним став маленький 3,7-метровий Nissan Micra. А спортивні купе стали витрачати менше завдяки впровадженню турбонаддуву: першим його отримав Nissan 280 ZX 1981 року.

Nissan Maxima Фото: Nissan

У 80-х Nissan почав глобальну експансію. Заводи відкрилися в Австралії, Великій Британії, Іспанії, Мексиці та США. Палітра моделей була значно розширена. З'явилися позашляховик Terrano, седан бізнес-класу Maxima, вен Urvan. З 1984 року було вирішено відмовитися від бренду Datsun, проте невдовзі моделі преміумкласу стали продавати під маркою Infiniti.

Nissan Terrano Фото: Nissan

Автомобілі Nissan стали активніше брати участь у перегонах: відкрили для себе змагання на витривалість. Для них створили цілу лінійку спортпрототипів, першим із яких став 680-сильний Nissan R85V.

Nissan R85V Фото: Nissan

Гоночні технології були використані у серійних моделях. Так, Nissan 300ZX отримав керовані задні колеса, адаптивні амортизатори і двигун з подвійним турбонаддувом потужністю 300 л. с., що розганяв його до 250 км/год.

Nissan 300ZX Фото: Nissan

По-справжньому культовим став Nissan Skyline GT-R, який почали випускати з 1989 року. 280-сильне купе з повним приводом розганялося до 100 км/год за 5,6 с і демонструвало відточену керованість. Воно не тільки знайшло понад 40 тис. покупців, але й легко перемогло в японському чемпіонаті JGTC та знаменитій австралійській гонці Bathurst 1000. За непереможність Nissan Skyline GT-R назвали "Годзіллою".

Nissan Skyline GT-R Фото: Nissan

У 90-х роках лінійку Nissan було освіжено. З'явилися Almera та Primera, Altima та Pathfinder. А 1999 року японська компанія підписала договір про альянс з Renault, результатом чого стала поява одного з найбільших автоконцернів у світі.

Nissan Leaf Фото: Nissan

На початку ХХІ сторіччя Nissan прославився трьома важливими моделями. По-перше, це звісно Nissan Leaf – перший масовий електромобіль у світі. По-друге, це швидкісний Nissan GT-R: наступник Skyline кинув виклик значно дорожчим суперкарам. І, по-третє, це Nissan Qashqai, який ввів моду на компактні міські кросовери.

Nissan GT-R Фото: Nissan

В останні роки Nissan відчував фінансові негаразди і навіть намагався об’єднатися з Honda, проте новий альянс не склався. Надію на покращення ситуації дають свіжі моделі, серед яких кросовер Nissan Leaf та новий Nissan Patrol.

