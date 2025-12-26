Від бюджетних авто до спорткарів: Nissan відзначає 92-річчя (фото)
Сьогодні, 26 грудня, своє 92-річчя відзначає Nissan. Фокус детально розповідає, як один із найбільших японських автовиробників прославився недорогими та інноваційними моделями.
Історія Nissan починається з невеликої майстерні Kwaishinsha Motor Car Works, яку заснував у 1911 році в Токіо Масухіро Хашімото. За три роки з її воріт виїхав перший створений автомобіль — Dat 1. Його назва є абревіатурою з прізвищ трьох головних інвесторів проекту – Кенжиро Дена, Рокуро Аоями та Мейтаро Такеучі.
Компактний автомобіль із 15-сильним мотор розганявся до 32 км/год. Його навіть випускали малими партіями, але попиту в небагатій Японії воно не мало і навіть після появи вдосконаленого Dat 41 ситуація не змінилася.
Компанія трималася на плаву виключно завдяки імпорту американських авто та верстатів. Із 1925 року вона змінила назву на Dat Jidosha. У 1932 році виробили 150 компактних 2,7-метрових автомобілів Datsun 11 (син Dat) з 500-кубовими двигунами. Наступним став 750-кубовий Datsun 13.
У кінці 1920-х років у Японії сформувався великий промисловий холдинг Nihon Sangyo, який скорочено називали Nissan. Він придбав Dat Jidosha і 26 грудня 1933 року утворив автомобільний підрозділ Nissan Motor. З'явився і логотип Nissan, що складався з червоного кола та синьої смужки, які символізують сонце і небо.Важливо
Невдовзі підприємство почало ліцензійне виробництво британських малолітражок Austin 7 під назвою Datsun 16, які навіть експортували до Австралії.
Поступово лінійку розширили і дорожчі моделі, які випускали вже під маркою Nissan. Зокрема, у 1937 році розпочався випуск представницького Nissan 70 – ліцензійної копії американського Graham Paige Special Six із 3,5-літровою шісткою на 90 сил. За два роки було виготовлено 5500 седанів. Крім того, з'явилися автобуси та фургони сімейства Nissan 90.
Із початком Другої світової Nissan Motor довелося переорієнтуватися на складання вантажівок для армії, але в 1943 заводські цехи були пошкоджені авіацією союзників і виробництво зупинилося. Запустили його лише 1946 року за рішенням американської тимчасової адміністрації. Спочатку представили доступний пікап Datsun 1121, а в 1951 році дебютував позашляховик Nissan Patrol – японська версія Willys Jeep з потужнішим 85-сильним двигуном.
За два роки лінійку поповнили ліцензійні Austin A40 і A50. На їх основі у 1958 році створили Datsun Bluebird. Компактний 3,8-метровий седан із 0,9-літровою 25-сильною четвіркою виявився настільки успішним, що його навіть почали постачати до США. До того ж, він виграв чемпіонат Австралії з ралі у своєму класі.
У 1960 році представили седан середнього класу Nissan Cedric, націлений на Європу. При довжині 4,4 м він був найбільшим японським автомобілем свого часу. Його оснащували 2,8-літровим 120-сильним бензиновим двигуном та дизелем потужністю 60 л. с., а за доплату пропонували автоматичну КПП.
У цей час з'явився і новий Patrol. Почалося виробництво і першої спортивної моделі – елегантного двомісного кабріолета Datsun Fairlady із 1,2-літровим двигуном потужністю 48 л. с.
Японський виробник продовжив відкривати нові для себе сегменти ринку. Зокрема, в 1965 році дебютував представницький седан Nissan President. 5,0-метрове авто отримало кондиціонер, електроприводи скло підйомників і сидінь та навіть ABS. А 4,0-літровий 200-сильний V8 дозволяв легко розвинути 200 км/год. Перший Nissan President подарували прем'єр-міністру Японії, був такий седан і у радянського генсека Леоніда Брежнєва.
Для промоції марки у світі заводська гоночна команда Nissan почала брати активну участь у найрізноманітніших змаганнях. У 1965 році з'явився елегантний середньомоторний спортпрототип R380. Успішним став себе Nissan Skyline 2000 GT-R 1968 року з 2,0-літровою 160-сильною рядною "шісткою" під капотом. За чотири роки купе перемогло у 49 перегонах Японської автомобільної федерації. Хороші ходові характеристики та малий тираж (2000 одиниць) зробили Skyline GT-R дуже популярним серед колекціонерів.
Набагато масовішим стало інше купе – Datsun/Nissan 240Z. Елегантний автомобіль став культовою моделлю свого часу. Його 2,4-літровий 160-сильний двигун дозволяв розвивати 200 км/год, а добре налаштоване шасі забезпечувало цікаву керованість. При цьому 240Z був ще й дуже доступним – коштував лише 3500 доларів ($31 000 за сучасним курсом). Не дивно, що за 10 років випустили 150 тис. цих авто.
Паливна криза середини 70-х підкосила багатьох автовиробників, особливо американських. А ось у Nissan, навпаки, використали цю можливість максимально. Воно й не дивно, адже в лінійці марки було чимало компактних та економічних моделей. Так, автолюбителі в Європі та Америці оцінили переваги Nissan Sunny, чий 1,2-літровий. 70-сильний двигун витрачав у середньому лише 8,2 л/100 км. Ще більш економічним став маленький 3,7-метровий Nissan Micra. А спортивні купе стали витрачати менше завдяки впровадженню турбонаддуву: першим його отримав Nissan 280 ZX 1981 року.
У 80-х Nissan почав глобальну експансію. Заводи відкрилися в Австралії, Великій Британії, Іспанії, Мексиці та США. Палітра моделей була значно розширена. З'явилися позашляховик Terrano, седан бізнес-класу Maxima, вен Urvan. З 1984 року було вирішено відмовитися від бренду Datsun, проте невдовзі моделі преміумкласу стали продавати під маркою Infiniti.
Автомобілі Nissan стали активніше брати участь у перегонах: відкрили для себе змагання на витривалість. Для них створили цілу лінійку спортпрототипів, першим із яких став 680-сильний Nissan R85V.
Гоночні технології були використані у серійних моделях. Так, Nissan 300ZX отримав керовані задні колеса, адаптивні амортизатори і двигун з подвійним турбонаддувом потужністю 300 л. с., що розганяв його до 250 км/год.
По-справжньому культовим став Nissan Skyline GT-R, який почали випускати з 1989 року. 280-сильне купе з повним приводом розганялося до 100 км/год за 5,6 с і демонструвало відточену керованість. Воно не тільки знайшло понад 40 тис. покупців, але й легко перемогло в японському чемпіонаті JGTC та знаменитій австралійській гонці Bathurst 1000. За непереможність Nissan Skyline GT-R назвали "Годзіллою".
У 90-х роках лінійку Nissan було освіжено. З'явилися Almera та Primera, Altima та Pathfinder. А 1999 року японська компанія підписала договір про альянс з Renault, результатом чого стала поява одного з найбільших автоконцернів у світі.
На початку ХХІ сторіччя Nissan прославився трьома важливими моделями. По-перше, це звісно Nissan Leaf – перший масовий електромобіль у світі. По-друге, це швидкісний Nissan GT-R: наступник Skyline кинув виклик значно дорожчим суперкарам. І, по-третє, це Nissan Qashqai, який ввів моду на компактні міські кросовери.
В останні роки Nissan відчував фінансові негаразди і навіть намагався об’єднатися з Honda, проте новий альянс не склався. Надію на покращення ситуації дають свіжі моделі, серед яких кросовер Nissan Leaf та новий Nissan Patrol.
