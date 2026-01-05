Электромобили доминируют: названы самые популярные авто в Украине (фото)

В декабре в Украине зафиксировали настоящий бум на электромобили. Наибольшим спросом пользовались модели китайского производства от BYD, Zeekr и Volkswagen.

В декабре 2025 года украинцы приобрели рекордные 12,4 тыс. новых легковых авто и подавляющее большинство из них были электрокарами. Об этом сообщает ассоциация "Укравтопром".

В топ 10 моделей-лидеров рынка в декабре — сразу 8 электрокаров, а исключение составляют лишь Renault Duster и Toyota RAV4. Нетрудно догадаться, что ажиотажный спрос был обусловлен попыткой успеть до отмены льгот на электромобили с 1 января 2026 года.

Спрос на BYD Leopard 3 резко подскочил на BYD Leopard 3 Фото: autohome.com.cn

Также стоит отметить, что все электрокары в рейтинге — китайского производства. Самое популярное авто в Украине за декабрь — электрокроссовер Volkswagen ID.UNYX, который собирают в КНР. Также в тройку лидеров попали два электромобиля BYD — Leopard 3 и Sea Lion 06.

Самые популярные авто в Украине за декабрь 2025 года:

Volkswagen ID.UNYX — 825 проданных авто. BYD Leopard 3 — 735 ед. BYD Sea Lion 06 — 641 ед. Renault Duster — 582 ед. Zeekr 7X — 442 ед. Toyota RAV4 — 408 ед. BYD Sea Lion 07 — 387 ед. Zeekr 001 — 363 ед. BYD Yuan Up — 308 ед. Honda e:NP2 — 306 ед.

