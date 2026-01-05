Поддержите нас UA
Электромобили доминируют: названы самые популярные авто в Украине (фото)

Volkswagen ID.UNYX
Электрокар Volkswagen ID.UNYX стал самым популярным авто декабря | Фото: Topcars UA

В декабре в Украине зафиксировали настоящий бум на электромобили. Наибольшим спросом пользовались модели китайского производства от BYD, Zeekr и Volkswagen.

В декабре 2025 года украинцы приобрели рекордные 12,4 тыс. новых легковых авто и подавляющее большинство из них были электрокарами. Об этом сообщает ассоциация "Укравтопром".

В топ 10 моделей-лидеров рынка в декабре — сразу 8 электрокаров, а исключение составляют лишь Renault Duster и Toyota RAV4. Нетрудно догадаться, что ажиотажный спрос был обусловлен попыткой успеть до отмены льгот на электромобили с 1 января 2026 года.

BYD Leopard 3
Спрос на BYD Leopard 3 резко подскочил на BYD Leopard 3
Фото: autohome.com.cn

Также стоит отметить, что все электрокары в рейтинге — китайского производства. Самое популярное авто в Украине за декабрь — электрокроссовер Volkswagen ID.UNYX, который собирают в КНР. Также в тройку лидеров попали два электромобиля BYD — Leopard 3 и Sea Lion 06.

Самые популярные авто в Украине за декабрь 2025 года:

  1. Volkswagen ID.UNYX — 825 проданных авто.
  2. BYD Leopard 3 — 735 ед.
  3. BYD Sea Lion 06 — 641 ед.
  4. Renault Duster — 582 ед.
  5. Zeekr 7X — 442 ед.
  6. Toyota RAV4 — 408 ед.
  7. BYD Sea Lion 07 — 387 ед.
  8. Zeekr 001 — 363 ед.
  9. BYD Yuan Up — 308 ед.
  10. Honda e:NP2 — 306 ед.

