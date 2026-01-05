Електромобілі домінують: названо найпопулярніші авто в Україні (фото)
У грудні в Україні зафіксували справжній бум на електромобілі. Найбільший попит мали моделі китайського виробництва від BYD, Zeekr і Volkswagen.
У грудні 2025 року українці придбали рекордні 12,4 тис. нових легкових авто і переважна більшість із них були електрокарами. Про це повідомляє асоціація "Укравтопром".
У топ 10 моделей-лідерів ринку в грудні – одразу 8 електрокарів, а виняток складають лише Renault Duster і Toyota RAV4. Неважко здогадатися, що ажіотажний попит був обумовлений намаганням встигнути до скасування пільг на електромобілі з 1 січня 2026 року.
Також варто відзначити, що всі електрокари в рейтингу – китайського виробництва. Найпопулярніше авто в Україні за грудень – електрокросовер Volkswagen ID.UNYX, який збирають у КНР. Також до трійки лідерів потрапили два електромобілі BYD – Leopard 3 і Sea Lion 06.
Найпопулярніші авто в Україні за грудень 2025 року:
- Volkswagen ID.UNYX – 825 проданих авто.
- BYD Leopard 3 – 735 од.
- BYD Sea Lion 06 – 641 од.
- Renault Duster – 582 од.
- Zeekr 7X – 442 од.
- Toyota RAV4 – 408 од.
- BYD Sea Lion 07 – 387 од.
- Zeekr 001 – 363 од.
- BYD Yuan Up – 308 од.
- Honda e:NP2 – 306 од.
Між іншим, нещодавно в Україні презентували новий преміальний DS №4.
Також Фокус розповідав про сімейний електрокросовер Volkswagen ID.UNYX 08.