Електромобілі домінують: названо найпопулярніші авто в Україні (фото)

У грудні в Україні зафіксували справжній бум на електромобілі. Найбільший попит мали моделі китайського виробництва від BYD, Zeekr і Volkswagen.

У грудні 2025 року українці придбали рекордні 12,4 тис. нових легкових авто і переважна більшість із них були електрокарами. Про це повідомляє асоціація "Укравтопром".

У топ 10 моделей-лідерів ринку в грудні – одразу 8 електрокарів, а виняток складають лише Renault Duster і Toyota RAV4. Неважко здогадатися, що ажіотажний попит був обумовлений намаганням встигнути до скасування пільг на електромобілі з 1 січня 2026 року.

Попит на BYD Leopard 3 різко підскочив Фото: autohome.com.cn

Також варто відзначити, що всі електрокари в рейтингу – китайського виробництва. Найпопулярніше авто в Україні за грудень – електрокросовер Volkswagen ID.UNYX, який збирають у КНР. Також до трійки лідерів потрапили два електромобілі BYD – Leopard 3 і Sea Lion 06.

Найпопулярніші авто в Україні за грудень 2025 року:

Volkswagen ID.UNYX – 825 проданих авто. BYD Leopard 3 – 735 од. BYD Sea Lion 06 – 641 од. Renault Duster – 582 од. Zeekr 7X – 442 од. Toyota RAV4 – 408 од. BYD Sea Lion 07 – 387 од. Zeekr 001 – 363 од. BYD Yuan Up – 308 од. Honda e:NP2 – 306 од.

