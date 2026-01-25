В Нидерландах создали экстремальный спорткар с характеристиками Bugatti (фото)

Нидерландский производитель спортивных авто Donkevoort представил новую трековую модель P24 RS. Она имеет 600-сильный двигатель от суперкара и весит всего 780 кг.

Новый Donkevoort P24 RS выпустят лимитированной серией из 150 авто стоимостью 298 500 евро. Об этом сообщает сайт Motor1.

Авто весит всего 780 кг

Donkevoort начинал с производства реплик классического Lotus/Caterham 7 и новый P24 RS сохраняет черты этой модели. У него длинный капот, сдвинутый назад салон и открытые передние колеса.

Дверь купе поднимается вверх

Вместе с тем, авто получило современные диодные фары, а также обвес и антикрыло, которые при необходимости можно снять. Все кузовные панели карбоновые, поэтому компактное купе Donkevoort P24 RS весит всего 780 кг.

Салон отделан кожей и карбоном

Двери поднимаются вверх, а крышу можно снять. В салоне Donkevoort P24 RS нет мультимедиа или даже аудиосистемы, зато установлена цифровая панель приборов. В отделке использовали кожу и карбон. Кроме того, есть багажник объемом 249 л.

Відео дня

Важно

Возвращение легенды: Bugatti возродила знаменитый суперкар Veyron (фото)

Новый Donkevoort P24 RS получил 3,5-литровый V6 твин-турбо EcoBoost, знакомый по суперкару Ford GT. Его дефорсировали до 600 л. с. и 800 Нм и соединили с 5-ступенчатой механической КПП. При необходимости мощность можно ограничить на 400 или 500 л. с. — например, для передвижения по городу.

3,5-литровый V6 твин-турбо позаимствовали у суперкара Ford GT

Легкий спорткар Donkevoort P24 RS демонстрирует динамику на уровне Bugatti Chiron: разгон до 100 км/ч занимает 2,5 с, а до 200 км/ч — за 7,3 с. Также установили адаптивные амортизаторы и карбоново-керамические тормоза. Боковое ускорение в поворотах достигает 2,3G.

Кстати, ранее в Германии презентовали агрессивный суперкар с двигателем Ferrari.

Также Фокус сообщал, что в производство вернули культовый суперкар Honda.