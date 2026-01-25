Поддержите нас UA
В Нидерландах создали экстремальный спорткар с характеристиками Bugatti (фото)

Donkevoort P24 RS
Donkevoort P24 RS — экстремальный трековый спорткар

Нидерландский производитель спортивных авто Donkevoort представил новую трековую модель P24 RS. Она имеет 600-сильный двигатель от суперкара и весит всего 780 кг.

Новый Donkevoort P24 RS выпустят лимитированной серией из 150 авто стоимостью 298 500 евро. Об этом сообщает сайт Motor1.

Донкевурт
Авто весит всего 780 кг

Donkevoort начинал с производства реплик классического Lotus/Caterham 7 и новый P24 RS сохраняет черты этой модели. У него длинный капот, сдвинутый назад салон и открытые передние колеса.

Donkevoort P24 RS
Дверь купе поднимается вверх

Вместе с тем, авто получило современные диодные фары, а также обвес и антикрыло, которые при необходимости можно снять. Все кузовные панели карбоновые, поэтому компактное купе Donkevoort P24 RS весит всего 780 кг.

Салон Donkevoort P24
Салон отделан кожей и карбоном

Двери поднимаются вверх, а крышу можно снять. В салоне Donkevoort P24 RS нет мультимедиа или даже аудиосистемы, зато установлена цифровая панель приборов. В отделке использовали кожу и карбон. Кроме того, есть багажник объемом 249 л.

Новый Donkevoort P24 RS получил 3,5-литровый V6 твин-турбо EcoBoost, знакомый по суперкару Ford GT. Его дефорсировали до 600 л. с. и 800 Нм и соединили с 5-ступенчатой механической КПП. При необходимости мощность можно ограничить на 400 или 500 л. с. — например, для передвижения по городу.

Ford EcoBoost
3,5-литровый V6 твин-турбо позаимствовали у суперкара Ford GT

Легкий спорткар Donkevoort P24 RS демонстрирует динамику на уровне Bugatti Chiron: разгон до 100 км/ч занимает 2,5 с, а до 200 км/ч — за 7,3 с. Также установили адаптивные амортизаторы и карбоново-керамические тормоза. Боковое ускорение в поворотах достигает 2,3G.

