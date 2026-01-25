У Нідерландах створили екстремальний спорткар із характеристиками Bugatti (фото)

Нідерландський виробник спортивних авто Donkevoort представив нову трекову модель P24 RS. Вона має 600-сильний двигун від суперкара і важить усього 780 кг.

Новий Donkevoort P24 RS випустять лімітованою серією зі 150 авто вартістю 298 500 євро. Про це повідомляє сайт Motor1.

Авто важить усього 780 кг

Donkevoort починав із виробництва реплік класичного Lotus/Caterham 7 і новий P24 RS зберігає риси цієї моделі. У нього довгий капот, зсунутий назад салон та відкриті передні колеса.

Двері купе підіймаються догори

Разом із тим, авто отримало сучасні діодні фари, а також обвіс і антикрило, які за потреби можна зняти. Усі кузовні панелі карбонові, тому компактне купе Donkevoort P24 RS важить лише 780 кг.

Салон оздоблений шкірою та карбоном

Двері піднімаються догори, а дах можна зняти. У салоні Donkevoort P24 RS немає мультимедіа чи навіть аудіосистеми, проте встановлено цифрову панель приладів. В оздобленні використали шкіру та карбон. Крім того, є багажник об'ємом 249 л.

Новий Donkevoort P24 RS отримав 3,5-літровий V6 твін-турбо EcoBoost, знайомий за суперкаром Ford GT. Його дефорсували до 600 к. с. та 800 Нм та поєднали з 5-ступінчастою механічною КПП. За потреби потужність можна обмежити на 400 або 500 к. с. — наприклад, для пересування містом.

3,5-літровий V6 твін-турбо запозичили в суперкара Ford GT

Легкий спорткар Donkevoort P24 RS демонструє динаміку на рівні Bugatti Chiron: розгін до 100 км/год займає 2,5 с, а до 200 км/год — за 7,3 с. Також встановили адаптивні амортизатори і карбоново-керамічні гальма. Бокове прискорення в поворотах сягає 2,3G.

