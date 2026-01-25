У Нідерландах створили екстремальний спорткар із характеристиками Bugatti (фото)
Нідерландський виробник спортивних авто Donkevoort представив нову трекову модель P24 RS. Вона має 600-сильний двигун від суперкара і важить усього 780 кг.
Новий Donkevoort P24 RS випустять лімітованою серією зі 150 авто вартістю 298 500 євро. Про це повідомляє сайт Motor1.
Donkevoort починав із виробництва реплік класичного Lotus/Caterham 7 і новий P24 RS зберігає риси цієї моделі. У нього довгий капот, зсунутий назад салон та відкриті передні колеса.
Разом із тим, авто отримало сучасні діодні фари, а також обвіс і антикрило, які за потреби можна зняти. Усі кузовні панелі карбонові, тому компактне купе Donkevoort P24 RS важить лише 780 кг.
Двері піднімаються догори, а дах можна зняти. У салоні Donkevoort P24 RS немає мультимедіа чи навіть аудіосистеми, проте встановлено цифрову панель приладів. В оздобленні використали шкіру та карбон. Крім того, є багажник об'ємом 249 л.
Новий Donkevoort P24 RS отримав 3,5-літровий V6 твін-турбо EcoBoost, знайомий за суперкаром Ford GT. Його дефорсували до 600 к. с. та 800 Нм та поєднали з 5-ступінчастою механічною КПП. За потреби потужність можна обмежити на 400 або 500 к. с. — наприклад, для пересування містом.
Легкий спорткар Donkevoort P24 RS демонструє динаміку на рівні Bugatti Chiron: розгін до 100 км/год займає 2,5 с, а до 200 км/год — за 7,3 с. Також встановили адаптивні амортизатори і карбоново-керамічні гальма. Бокове прискорення в поворотах сягає 2,3G.
