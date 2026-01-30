Стоимостью от $4600: названы самые популярные электромобили в Китае за 2025 год (фото)
Китай остается крупнейшим мировым рынком электрокаров. Самыми популярными являются модели стоимостью до $10 000.
За 2025 год в Китае продали рекордные 12,9 миллиона электромобилей, что на 17% больше, чем годом ранее. На КНР пришлось 62,3% всех мировых продаж электрокаров (20,7 млн. ед.). Самые популярные электромобили в Китае назвал сайт Carscoops.
Лидер китайского рынка электромобилей — BYD Auto, что и неудивительно, ведь именно он выпускает больше всего электрических авто в мире.
Самые популярные производители электрокаров в Китае:
- BYD Auto — 3 484 525 проданных авто
- Geely — 2 605 565 ед.
- FAW-Volkswagen — 1 531 276 ед.
- Changan — 1 400 820 ед.
- Chery — 1 348 409 ед.
Наибольшим спросом пользуются дешевые электромобили из Китая стоимостью до 10 000 долларов. Самое популярное авто — Geely Galaxy Xingyuan за $9500: продали 465 775 хэтчбеков.Важно
На второе место поднялся новый Wuling Hongguang Mini EV второго поколения от General Motors и SAIC. Электрокар стоимостью от $4600 нашел 435 599 покупателей. Кроссовер Tesla Model Y продемонстрировал падение на 11,5% и стал третьим — 425 337 авто.
Самые популярные электромобили в Китае за 2025 год:
- Geely Galaxy Xingyuan — 465 775 проданных авто.
- Wuling Hongguang Mini EV — 435 599 ед.
- Tesla Model Y — 425 337 ед.
- BYD Qin Plus — 387 315 ед.
- BYD Seagull — 310 956 ед.
- Xiaomi SU7 — 258 164 ед.
- BYD Song Plus — 200 276 ед.
Кстати, продажи авто из Китая в Украине установили новый рекорд в 2025 году и больше всего реализовали именно электрокаров.
Также Фокус писал о самых популярных автомобилях в мире за 2025 год.