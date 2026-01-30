Стоимостью от $4600: названы самые популярные электромобили в Китае за 2025 год (фото)

Китай остается крупнейшим мировым рынком электрокаров. Самыми популярными являются модели стоимостью до $10 000.

За 2025 год в Китае продали рекордные 12,9 миллиона электромобилей, что на 17% больше, чем годом ранее. На КНР пришлось 62,3% всех мировых продаж электрокаров (20,7 млн. ед.). Самые популярные электромобили в Китае назвал сайт Carscoops.

Лидер китайского рынка электромобилей — BYD Auto, что и неудивительно, ведь именно он выпускает больше всего электрических авто в мире.

Wuling Hongguang Mini EV поднялся на второе место Фото: CarNewsChina

Самые популярные производители электрокаров в Китае:

BYD Auto — 3 484 525 проданных авто Geely — 2 605 565 ед. FAW-Volkswagen — 1 531 276 ед. Changan — 1 400 820 ед. Chery — 1 348 409 ед.

Наибольшим спросом пользуются дешевые электромобили из Китая стоимостью до 10 000 долларов. Самое популярное авто — Geely Galaxy Xingyuan за $9500: продали 465 775 хэтчбеков.

Важно

На второе место поднялся новый Wuling Hongguang Mini EV второго поколения от General Motors и SAIC. Электрокар стоимостью от $4600 нашел 435 599 покупателей. Кроссовер Tesla Model Y продемонстрировал падение на 11,5% и стал третьим — 425 337 авто.

Tesla Model Y потеряла позиции в Китае Фото: Tesla

Самые популярные электромобили в Китае за 2025 год:

Geely Galaxy Xingyuan — 465 775 проданных авто. Wuling Hongguang Mini EV — 435 599 ед. Tesla Model Y — 425 337 ед. BYD Qin Plus — 387 315 ед. BYD Seagull — 310 956 ед. Xiaomi SU7 — 258 164 ед. BYD Song Plus — 200 276 ед.

Кстати, продажи авто из Китая в Украине установили новый рекорд в 2025 году и больше всего реализовали именно электрокаров.

