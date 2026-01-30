Вартістю від $4600: названо найпопулярніші електромобілі в Китаї за 2025 рік (фото)

Китай залишається найбільшим світовим ринком електрокарів. Найпопулярнішими є моделі вартістю до $10 000.

За 2025 рік у Китаї продали рекордні 12,9 мільйона електромобілів, що на 17% більше, аніж роком раніше. На КНР припало 62,3% усіх світових продажів електрокарів (20,7 млн. од.). Найпопулярніші електромобілі в Китаї назвав сайт Carscoops.

Лідер китайського ринку електромобілів — BYD Auto, що й не дивно, адже саме він випускає найбільше електричних авто у світі.

Wuling Hongguang Mini EV піднявся на друге місце Фото: CarNewsChina

Найпопулярніші виробники електрокарів у Китаї:

BYD Auto — 3 484 525 проданих авто Geely — 2 605 565 од. FAW-Volkswagen — 1 531 276 од. Changan — 1 400 820 од. Chery — 1 348 409 од.

Найбільшим попитом користуються дешеві електромобілі з Китаю вартістю до 10 000 доларів. Найпопулярніше авто — Geely Galaxy Xingyuan за $9500: продали 465 775 хетчбеків.

Важливо

На друге місце піднявся новий Wuling Hongguang Mini EV другого покоління від General Motors і SAIC. Електрокар вартістю від $4600 знайшов 435 599 покупців. Кросовер Tesla Model Y продемонстрував падіння на 11,5% і став третім — 425 337 авто.

Tesla Model Y втратила позиції в Китаї Фото: Tesla

Найпопулярніші електромобілі в Китаї за 2025 рік:

Geely Galaxy Xingyuan — 465 775 проданих авто. Wuling Hongguang Mini EV — 435 599 од. Tesla Model Y — 425 337 од. BYD Qin Plus — 387 315 од. BYD Seagull — 310 956 од. Xiaomi SU7 — 258 164 од. BYD Song Plus — 200 276 од.

До речі, продажі авто з Китаю в Україні встановили новий рекорд у 2025 році і найбільше реалізували саме електрокарів.

