Вартістю від $4600: названо найпопулярніші електромобілі в Китаї за 2025 рік (фото)
Китай залишається найбільшим світовим ринком електрокарів. Найпопулярнішими є моделі вартістю до $10 000.
За 2025 рік у Китаї продали рекордні 12,9 мільйона електромобілів, що на 17% більше, аніж роком раніше. На КНР припало 62,3% усіх світових продажів електрокарів (20,7 млн. од.). Найпопулярніші електромобілі в Китаї назвав сайт Carscoops.
Лідер китайського ринку електромобілів — BYD Auto, що й не дивно, адже саме він випускає найбільше електричних авто у світі.
Найпопулярніші виробники електрокарів у Китаї:
- BYD Auto — 3 484 525 проданих авто
- Geely — 2 605 565 од.
- FAW-Volkswagen — 1 531 276 од.
- Changan — 1 400 820 од.
- Chery — 1 348 409 од.
Найбільшим попитом користуються дешеві електромобілі з Китаю вартістю до 10 000 доларів. Найпопулярніше авто — Geely Galaxy Xingyuan за $9500: продали 465 775 хетчбеків.
На друге місце піднявся новий Wuling Hongguang Mini EV другого покоління від General Motors і SAIC. Електрокар вартістю від $4600 знайшов 435 599 покупців. Кросовер Tesla Model Y продемонстрував падіння на 11,5% і став третім — 425 337 авто.
Найпопулярніші електромобілі в Китаї за 2025 рік:
- Geely Galaxy Xingyuan — 465 775 проданих авто.
- Wuling Hongguang Mini EV — 435 599 од.
- Tesla Model Y — 425 337 од.
- BYD Qin Plus — 387 315 од.
- BYD Seagull — 310 956 од.
- Xiaomi SU7 — 258 164 од.
- BYD Song Plus — 200 276 од.
До речі, продажі авто з Китаю в Україні встановили новий рекорд у 2025 році і найбільше реалізували саме електрокарів.
