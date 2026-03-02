Поддержите нас UA
Доступные и экономичные: лучшие б/у авто для города стоимостью до $13 000 (фото)

VW Polo Fod Fiesta Seat Ibiza
Британские эксперты назвали лучшие подержанные авто В-класса стоимостью до $13 000 | Фото: Auto Express

Эксперты назвали лучшие подержанные авто компактного класса. В рейтинг попали как массовые, так и премиальные модели.

Небольшие городские хэтчбеки В-класса доступны, маневренны и потребляют мало топлива. Этот сегмент разнообразен и на вторичном рынке немало таких моделей. Британский сайт WhatCar определил лучшие компактные авто с пробегом стоимостью до 10 000 фунтов стерлингов ($13 000).

10 место — Toyota Yaris

Тойота Ярис
Тойота Ярис
Фото: Toyota

Хэтчбек Toyota Yaris предыдущего поколения надежный и выносливый, а еще довольно просторный внутри. В линейке есть экономичная гибридная модификация.

Плюсы:

  • просторный;
  • надежный;
  • есть гибридная версия.

Минусы:

  • неинтересный салон.
9 место — SEAT Ibiza

SEAT Ibiza
SEAT Ibiza
Фото: SEAT

SEAT Ibiza пятой генерации — недорогой хэтчбек В-класса со спортивным характером. Он отлично управляется, но при этом практичный и довольно просторный.

Плюсы:

  • хорошая управляемость;
  • удивительно просторный.

Минусы:

  • качество отделки;
  • шумоизоляция.

8 место — Mini

Mini Cooper S
Mini Cooper S
Фото: MINI

Mini предыдущего поколения обладает эталонной управляемостью в В-классе. К тому же, у него стильный ретродизайн и качественный и оригинальный интерьер. Хэтчбек довольно надежный, однако и дороже большинства авто в этом рейтинге.

Плюсы:

  • превосходная управляемость;
  • надежность.

Минусы:

  • тесные задний ряд и багажник;
  • высокая цена.

7 место — Honda Jazz

Хонда Джаз
Honda Jazz
Фото: Honda

Хэтчбек Honda Jazz третьей генерации надежный, богато оснащенный и один из самых просторных в этом классе. К тому же, он имеет "умные" задние сиденья, в которых поднимаются подушки.

Плюсы:

  • очень просторный;
  • богатое оснащение.

Минусы:

  • жестковатая езда;
  • шумный двигатель.

6 место — Dacia Sandero

Дачия Сандеро
Dacia Sandero
Фото: Dacia

Sandero третьего поколения проигрывает соперникам в качестве, зато он самый дешевый в классе. К тому же, хэтчбек довольно просторный и комфортный, а его двигатели экономичны.

Плюсы:

  • невысокая цена;
  • просторный.

Минусы:

  • не самая лучшая управляемость;
  • слабая шумоизоляция;
  • низкий уровень безопасности.
5 место — Renault Clio

Renault Clio
Renault Clio
Фото: Renault

Renault Clio предыдущей генерации — элегантный хэтчбек В-класса с комфортной подвеской и большим багажником. Он довольно недорогой и экономичный, а еще доступен в гибридном исполнении.

Плюсы:

  • большой багажник;
  • хорошее оснащение по безопасности;
  • экономичный гибрид.

Минусы:

  • не самая лучшая механическая КПП.

4 место — Suzuki Swift

Сузуки Свифт
Suzuki Swift
Фото: Suzuki

Suzuki Swift предыдущего поколения компактный, надежный и маневренный, а еще недорогой. Он неплохо оснащен за свои деньги и имеет экономичные двигатели. В линейке был и "мягкий" гибрид.

Плюсы:

  • надежность;
  • хорошая маневренность;
  • экономичные двигатели.

Минусы:

  • слабая шумоизоляция;
  • качество внутренней отделки.

3 место — Volkswagen Polo

Фольксваген Поло
Volkswagen Polo
Фото: Volkswagen

Volkswagen Polo считается стандартом в В-классе. У него качественный салон, просторный багажник и неплохо настроенное шасси. Турбодвигатели достаточно экономичны.

Плюсы:

  • просторный;
  • хорошая управляемость;
  • неплохая шумоизоляция.

Минусы:

  • шумный дизель.

2 место — Skoda Fabia

Шкода Фабия
Skoda Fabia
Фото: Skoda

Skoda Fabia — более доступная и практичная альтернатива VW Polo, ведь хэтчбек построен на этой же платформе, но при этом еще просторнее внутри и лучше оснащен.

Плюсы:

  • просторный салон;
  • невысокая цена;
  • неплохо настроенное шасси.

Минусы:

  • местами не лучшая отделка;
  • жестковатая езда на малых скоростях.
1 место — Ford Fiesta

Форд Фиеста
Ford Fiesta
Фото: Ford

Ford Fiesta порадует отличной управляемостью, но при этом у него достаточно комфортабельная подвеска. Хэтчбек обычно неплохо оснащен, а его двигатели экономичны.

Плюсы:

  • отличная управляемость;
  • неплохое оснащение.

Минусы:

  • тесный задний ряд;
  • небольшой багажник.

Ранее Фокус рассказывал о лучших подержанных кроссоверах премиум-класса возрастом до 5 лет.

Также мы писали о лучших электромобилях с пробегом стоимостью до $20 000.