Доступные и экономичные: лучшие б/у авто для города стоимостью до $13 000 (фото)

Эксперты назвали лучшие подержанные авто компактного класса. В рейтинг попали как массовые, так и премиальные модели.

Небольшие городские хэтчбеки В-класса доступны, маневренны и потребляют мало топлива. Этот сегмент разнообразен и на вторичном рынке немало таких моделей. Британский сайт WhatCar определил лучшие компактные авто с пробегом стоимостью до 10 000 фунтов стерлингов ($13 000).

10 место — Toyota Yaris

Тойота Ярис Фото: Toyota

Хэтчбек Toyota Yaris предыдущего поколения надежный и выносливый, а еще довольно просторный внутри. В линейке есть экономичная гибридная модификация.

Плюсы:

просторный;

надежный;

есть гибридная версия.

Минусы:

неинтересный салон.

9 место — SEAT Ibiza

SEAT Ibiza Фото: SEAT

SEAT Ibiza пятой генерации — недорогой хэтчбек В-класса со спортивным характером. Он отлично управляется, но при этом практичный и довольно просторный.

Плюсы:

хорошая управляемость;

удивительно просторный.

Минусы:

качество отделки;

шумоизоляция.

8 место — Mini

Mini Cooper S Фото: MINI

Mini предыдущего поколения обладает эталонной управляемостью в В-классе. К тому же, у него стильный ретродизайн и качественный и оригинальный интерьер. Хэтчбек довольно надежный, однако и дороже большинства авто в этом рейтинге.

Плюсы:

превосходная управляемость;

надежность.

Минусы:

тесные задний ряд и багажник;

высокая цена.

7 место — Honda Jazz

Honda Jazz Фото: Honda

Хэтчбек Honda Jazz третьей генерации надежный, богато оснащенный и один из самых просторных в этом классе. К тому же, он имеет "умные" задние сиденья, в которых поднимаются подушки.

Плюсы:

очень просторный;

богатое оснащение.

Минусы:

жестковатая езда;

шумный двигатель.

6 место — Dacia Sandero

Dacia Sandero Фото: Dacia

Sandero третьего поколения проигрывает соперникам в качестве, зато он самый дешевый в классе. К тому же, хэтчбек довольно просторный и комфортный, а его двигатели экономичны.

Плюсы:

невысокая цена;

просторный.

Минусы:

не самая лучшая управляемость;

слабая шумоизоляция;

низкий уровень безопасности.

5 место — Renault Clio

Renault Clio Фото: Renault

Renault Clio предыдущей генерации — элегантный хэтчбек В-класса с комфортной подвеской и большим багажником. Он довольно недорогой и экономичный, а еще доступен в гибридном исполнении.

Плюсы:

большой багажник;

хорошее оснащение по безопасности;

экономичный гибрид.

Минусы:

не самая лучшая механическая КПП.

4 место — Suzuki Swift

Suzuki Swift Фото: Suzuki

Suzuki Swift предыдущего поколения компактный, надежный и маневренный, а еще недорогой. Он неплохо оснащен за свои деньги и имеет экономичные двигатели. В линейке был и "мягкий" гибрид.

Плюсы:

надежность;

хорошая маневренность;

экономичные двигатели.

Минусы:

слабая шумоизоляция;

качество внутренней отделки.

3 место — Volkswagen Polo

Volkswagen Polo Фото: Volkswagen

Volkswagen Polo считается стандартом в В-классе. У него качественный салон, просторный багажник и неплохо настроенное шасси. Турбодвигатели достаточно экономичны.

Плюсы:

просторный;

хорошая управляемость;

неплохая шумоизоляция.

Минусы:

шумный дизель.

2 место — Skoda Fabia

Skoda Fabia Фото: Skoda

Skoda Fabia — более доступная и практичная альтернатива VW Polo, ведь хэтчбек построен на этой же платформе, но при этом еще просторнее внутри и лучше оснащен.

Плюсы:

просторный салон;

невысокая цена;

неплохо настроенное шасси.

Минусы:

местами не лучшая отделка;

жестковатая езда на малых скоростях.

1 место — Ford Fiesta

Ford Fiesta Фото: Ford

Ford Fiesta порадует отличной управляемостью, но при этом у него достаточно комфортабельная подвеска. Хэтчбек обычно неплохо оснащен, а его двигатели экономичны.

Плюсы:

отличная управляемость;

неплохое оснащение.

Минусы:

тесный задний ряд;

небольшой багажник.

