Доступные и экономичные: лучшие б/у авто для города стоимостью до $13 000 (фото)
Эксперты назвали лучшие подержанные авто компактного класса. В рейтинг попали как массовые, так и премиальные модели.
Небольшие городские хэтчбеки В-класса доступны, маневренны и потребляют мало топлива. Этот сегмент разнообразен и на вторичном рынке немало таких моделей. Британский сайт WhatCar определил лучшие компактные авто с пробегом стоимостью до 10 000 фунтов стерлингов ($13 000).
10 место — Toyota Yaris
Хэтчбек Toyota Yaris предыдущего поколения надежный и выносливый, а еще довольно просторный внутри. В линейке есть экономичная гибридная модификация.
Плюсы:
- просторный;
- надежный;
- есть гибридная версия.
Минусы:
- неинтересный салон.
9 место — SEAT Ibiza
SEAT Ibiza пятой генерации — недорогой хэтчбек В-класса со спортивным характером. Он отлично управляется, но при этом практичный и довольно просторный.
Плюсы:
- хорошая управляемость;
- удивительно просторный.
Минусы:
- качество отделки;
- шумоизоляция.
8 место — Mini
Mini предыдущего поколения обладает эталонной управляемостью в В-классе. К тому же, у него стильный ретродизайн и качественный и оригинальный интерьер. Хэтчбек довольно надежный, однако и дороже большинства авто в этом рейтинге.
Плюсы:
- превосходная управляемость;
- надежность.
Минусы:
- тесные задний ряд и багажник;
- высокая цена.
7 место — Honda Jazz
Хэтчбек Honda Jazz третьей генерации надежный, богато оснащенный и один из самых просторных в этом классе. К тому же, он имеет "умные" задние сиденья, в которых поднимаются подушки.
Плюсы:
- очень просторный;
- богатое оснащение.
Минусы:
- жестковатая езда;
- шумный двигатель.
6 место — Dacia Sandero
Sandero третьего поколения проигрывает соперникам в качестве, зато он самый дешевый в классе. К тому же, хэтчбек довольно просторный и комфортный, а его двигатели экономичны.
Плюсы:
- невысокая цена;
- просторный.
Минусы:
- не самая лучшая управляемость;
- слабая шумоизоляция;
- низкий уровень безопасности.
Нужно ли вернуть льготную растаможку электромобилей, отмененную с 2026 года?
5 место — Renault Clio
Renault Clio предыдущей генерации — элегантный хэтчбек В-класса с комфортной подвеской и большим багажником. Он довольно недорогой и экономичный, а еще доступен в гибридном исполнении.
Плюсы:
- большой багажник;
- хорошее оснащение по безопасности;
- экономичный гибрид.
Минусы:
- не самая лучшая механическая КПП.
4 место — Suzuki Swift
Suzuki Swift предыдущего поколения компактный, надежный и маневренный, а еще недорогой. Он неплохо оснащен за свои деньги и имеет экономичные двигатели. В линейке был и "мягкий" гибрид.
Плюсы:
- надежность;
- хорошая маневренность;
- экономичные двигатели.
Минусы:
- слабая шумоизоляция;
- качество внутренней отделки.
3 место — Volkswagen Polo
Volkswagen Polo считается стандартом в В-классе. У него качественный салон, просторный багажник и неплохо настроенное шасси. Турбодвигатели достаточно экономичны.
Плюсы:
- просторный;
- хорошая управляемость;
- неплохая шумоизоляция.
Минусы:
- шумный дизель.
2 место — Skoda Fabia
Skoda Fabia — более доступная и практичная альтернатива VW Polo, ведь хэтчбек построен на этой же платформе, но при этом еще просторнее внутри и лучше оснащен.
Плюсы:
- просторный салон;
- невысокая цена;
- неплохо настроенное шасси.
Минусы:
- местами не лучшая отделка;
- жестковатая езда на малых скоростях.
1 место — Ford Fiesta
Ford Fiesta порадует отличной управляемостью, но при этом у него достаточно комфортабельная подвеска. Хэтчбек обычно неплохо оснащен, а его двигатели экономичны.
Плюсы:
- отличная управляемость;
- неплохое оснащение.
Минусы:
- тесный задний ряд;
- небольшой багажник.
Ранее Фокус рассказывал о лучших подержанных кроссоверах премиум-класса возрастом до 5 лет.
Также мы писали о лучших электромобилях с пробегом стоимостью до $20 000.