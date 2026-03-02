Підтримайте нас RU
Доступні та економічні: найкращі вживані авто для міста вартістю до $13 000 (фото)

VW Polo Fod Fiesta Seat Ibiza
Британські експерти назвали найкращі вживані авто В-класу вартістю до $13 000 | Фото: Auto Express

Експерти назвали найкращі вживані авто компактного класу. До рейтингу потрапили як масові, так і преміальні моделі.

Невеликі міські хетчбеки В-класу доступні, маневрені й споживають мало пального. Цей сегмент різноманітний і на вторинному ринку чимало таких моделей. Британський сайт WhatCar визначив найкращі компактні авто з пробігом вартістю до 10 000 фунтів стерлінгів ($13 000).

10 місце – Toyota Yaris

Toyota Yaris
Toyota Yaris
Фото: Toyota

Хетчбек Toyota Yaris попереднього покоління надійний та витривалий, а ще доволі просторий всередині. У лінійці є економічна гібридна модифікація.

Плюси:

  • просторий;
  • надійний;
  • є гібридна версія.

Мінуси:

  • нецікавий салон.
9 місце – SEAT Ibiza

SEAT Ibiza
SEAT Ibiza
Фото: SEAT

SEAT Ibiza п’ятої генерації — недорогий хетчбек В-класу зі спортивним характером. Він чудово керується, але при цьому практичний і доволі просторий.

Плюси:

  • гарна керованість;
  • на диво просторий.

Мінуси:

  • якість оздоблення;
  • шумоізоляція.

8 місце – Mini

Mini Cooper S
Mini Cooper S
Фото: MINI

Mini попереднього покоління має еталонну керованість у В-класі. До того ж, у нього стильний ретродизайн і якісний та оригінальний інтер’єр. Хетчбек доволі надійний, проте і дорожчий за більшість авто у цьому рейтингу.

Плюси:

  • чудова керованість;
  • надійність.

Мінуси:

  • тісні задній ряд та багажник;
  • висока ціна.

7 місце – Honda Jazz

Honda Jazz
Honda Jazz
Фото: Honda

Хетчбек Honda Jazz третьої генерації надійний, багато оснащений та один із найпросторіших у цьому класі. До того ж, він має "розумні" задні сидіння, в яких підіймаються подушки.

Плюси:

  • дуже просторий;
  • багате оснащення.

Мінуси:

  • жорсткувата їзда;
  • шумний двигун.

6 місце – Dacia Sandero

Dacia Sandero
Dacia Sandero
Фото: Dacia

Sandero третього покоління програє суперникам у якості, зате він найдешевший у класі. До того ж, хетчбек доволі просторий та комфортний, а його двигуни економічні.

Плюси:

  • невисока ціна;
  • просторий.

Мінуси:

  • не найкраща керованість;
  • слабка шумоізоляція;
  • низький рівень безпеки.
5 місце – Renault Clio

Renault Clio
Renault Clio
Фото: Renault

Renault Clio попередньої генерації – елегантний хетчбек В-класу з комфортною підвіскою і великим багажником. Він доволі недорогий та економічний, а ще доступний у гібридному виконанні.

Плюси:

  • великий багажник;
  • гарне оснащення з безпеки;
  • економічний гібрид.

Мінуси:

  • не найкраща механічна КПП.

4 місце – Suzuki Swift

Suzuki Swift
Suzuki Swift
Фото: Suzuki

Suzuki Swift попереднього покоління компактний, надійний і маневрений, а ще недорогий. Він непогано оснащений за свої гроші та має економічні двигуни. У лінійці був і "м’який" гібрид.

Плюси:

  • надійність;
  • гарна маневреність;
  • економічні двигуни.

Мінуси:

  • слабка шумоізоляція;
  • якість внутрішнього оздоблення.

3 місце – Volkswagen Polo

Volkswagen Polo
Volkswagen Polo
Фото: Volkswagen

Volkswagen Polo вважається стандартом у В-класі. У нього якісний салон, просторий багажник і непогано налаштоване шасі. Турбодвигуни досить економічні.

Плюси:

  • просторий;
  • гарна керованість;
  • непогана шумоізоляція.

Мінуси:

  • шумний дизель.

2 місце – Skoda Fabia

Skoda Fabia
Skoda Fabia
Фото: Skoda

Skoda Fabia – доступніша та практичніша альтернатива VW Polo, адже хетчбек збудований на цій же платформі, але при цьому ще просторіший усередині та краще оснащений.

Плюси:

  • просторий салон;
  • невисока ціна;
  • непогано налаштоване шасі.

Мінуси:

  • місцями не найкраще оздоблення;
  • жорсткувата їзда на малих швидкостях.
1 місце – Ford Fiesta

Ford Fiesta
Ford Fiesta
Фото: Ford

Ford Fiesta порадує чудовою керованістю, але при цьому в нього досить комфортабельна підвіска. Хетчбек зазвичай непогано оснащений, а його двигуни економічні.

Плюси:

  • чудова керованість;
  • непогане оснащення.

Мінуси:

  • тісний задній ряд;
  • невеликий багажник.

Раніше Фокус розповідав про кращі вживані кросовери преміумкласу віком до 5 років.

Також ми писали про найкращі електромобілі з пробігом вартістю до $20 000.