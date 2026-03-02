Доступні та економічні: найкращі вживані авто для міста вартістю до $13 000 (фото)

Експерти назвали найкращі вживані авто компактного класу. До рейтингу потрапили як масові, так і преміальні моделі.

Невеликі міські хетчбеки В-класу доступні, маневрені й споживають мало пального. Цей сегмент різноманітний і на вторинному ринку чимало таких моделей. Британський сайт WhatCar визначив найкращі компактні авто з пробігом вартістю до 10 000 фунтів стерлінгів ($13 000).

10 місце – Toyota Yaris

Toyota Yaris Фото: Toyota

Хетчбек Toyota Yaris попереднього покоління надійний та витривалий, а ще доволі просторий всередині. У лінійці є економічна гібридна модифікація.

Плюси:

просторий;

надійний;

є гібридна версія.

Мінуси:

нецікавий салон.

9 місце – SEAT Ibiza

SEAT Ibiza Фото: SEAT

SEAT Ibiza п’ятої генерації — недорогий хетчбек В-класу зі спортивним характером. Він чудово керується, але при цьому практичний і доволі просторий.

Плюси:

гарна керованість;

на диво просторий.

Мінуси:

якість оздоблення;

шумоізоляція.

8 місце – Mini

Mini Cooper S Фото: MINI

Mini попереднього покоління має еталонну керованість у В-класі. До того ж, у нього стильний ретродизайн і якісний та оригінальний інтер’єр. Хетчбек доволі надійний, проте і дорожчий за більшість авто у цьому рейтингу.

Плюси:

чудова керованість;

надійність.

Мінуси:

тісні задній ряд та багажник;

висока ціна.

7 місце – Honda Jazz

Honda Jazz Фото: Honda

Хетчбек Honda Jazz третьої генерації надійний, багато оснащений та один із найпросторіших у цьому класі. До того ж, він має "розумні" задні сидіння, в яких підіймаються подушки.

Плюси:

дуже просторий;

багате оснащення.

Мінуси:

жорсткувата їзда;

шумний двигун.

6 місце – Dacia Sandero

Dacia Sandero Фото: Dacia

Sandero третього покоління програє суперникам у якості, зате він найдешевший у класі. До того ж, хетчбек доволі просторий та комфортний, а його двигуни економічні.

Плюси:

невисока ціна;

просторий.

Мінуси:

не найкраща керованість;

слабка шумоізоляція;

низький рівень безпеки.

5 місце – Renault Clio

Renault Clio Фото: Renault

Renault Clio попередньої генерації – елегантний хетчбек В-класу з комфортною підвіскою і великим багажником. Він доволі недорогий та економічний, а ще доступний у гібридному виконанні.

Плюси:

великий багажник;

гарне оснащення з безпеки;

економічний гібрид.

Мінуси:

не найкраща механічна КПП.

4 місце – Suzuki Swift

Suzuki Swift Фото: Suzuki

Suzuki Swift попереднього покоління компактний, надійний і маневрений, а ще недорогий. Він непогано оснащений за свої гроші та має економічні двигуни. У лінійці був і "м’який" гібрид.

Плюси:

надійність;

гарна маневреність;

економічні двигуни.

Мінуси:

слабка шумоізоляція;

якість внутрішнього оздоблення.

3 місце – Volkswagen Polo

Volkswagen Polo Фото: Volkswagen

Volkswagen Polo вважається стандартом у В-класі. У нього якісний салон, просторий багажник і непогано налаштоване шасі. Турбодвигуни досить економічні.

Плюси:

просторий;

гарна керованість;

непогана шумоізоляція.

Мінуси:

шумний дизель.

2 місце – Skoda Fabia

Skoda Fabia Фото: Skoda

Skoda Fabia – доступніша та практичніша альтернатива VW Polo, адже хетчбек збудований на цій же платформі, але при цьому ще просторіший усередині та краще оснащений.

Плюси:

просторий салон;

невисока ціна;

непогано налаштоване шасі.

Мінуси:

місцями не найкраще оздоблення;

жорсткувата їзда на малих швидкостях.

1 місце – Ford Fiesta

Ford Fiesta Фото: Ford

Ford Fiesta порадує чудовою керованістю, але при цьому в нього досить комфортабельна підвіска. Хетчбек зазвичай непогано оснащений, а його двигуни економічні.

Плюси:

чудова керованість;

непогане оснащення.

Мінуси:

тісний задній ряд;

невеликий багажник.

