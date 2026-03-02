Доступні та економічні: найкращі вживані авто для міста вартістю до $13 000 (фото)
Експерти назвали найкращі вживані авто компактного класу. До рейтингу потрапили як масові, так і преміальні моделі.
Невеликі міські хетчбеки В-класу доступні, маневрені й споживають мало пального. Цей сегмент різноманітний і на вторинному ринку чимало таких моделей. Британський сайт WhatCar визначив найкращі компактні авто з пробігом вартістю до 10 000 фунтів стерлінгів ($13 000).
10 місце – Toyota Yaris
Хетчбек Toyota Yaris попереднього покоління надійний та витривалий, а ще доволі просторий всередині. У лінійці є економічна гібридна модифікація.
Плюси:
- просторий;
- надійний;
- є гібридна версія.
Мінуси:
- нецікавий салон.
9 місце – SEAT Ibiza
SEAT Ibiza п’ятої генерації — недорогий хетчбек В-класу зі спортивним характером. Він чудово керується, але при цьому практичний і доволі просторий.
Плюси:
- гарна керованість;
- на диво просторий.
Мінуси:
- якість оздоблення;
- шумоізоляція.
8 місце – Mini
Mini попереднього покоління має еталонну керованість у В-класі. До того ж, у нього стильний ретродизайн і якісний та оригінальний інтер’єр. Хетчбек доволі надійний, проте і дорожчий за більшість авто у цьому рейтингу.
Плюси:
- чудова керованість;
- надійність.
Мінуси:
- тісні задній ряд та багажник;
- висока ціна.
7 місце – Honda Jazz
Хетчбек Honda Jazz третьої генерації надійний, багато оснащений та один із найпросторіших у цьому класі. До того ж, він має "розумні" задні сидіння, в яких підіймаються подушки.
Плюси:
- дуже просторий;
- багате оснащення.
Мінуси:
- жорсткувата їзда;
- шумний двигун.
6 місце – Dacia Sandero
Sandero третього покоління програє суперникам у якості, зате він найдешевший у класі. До того ж, хетчбек доволі просторий та комфортний, а його двигуни економічні.
Плюси:
- невисока ціна;
- просторий.
Мінуси:
- не найкраща керованість;
- слабка шумоізоляція;
- низький рівень безпеки.
Чи варто повернути пільгове розмитнення електромобілів, скасоване з 2026 року?
5 місце – Renault Clio
Renault Clio попередньої генерації – елегантний хетчбек В-класу з комфортною підвіскою і великим багажником. Він доволі недорогий та економічний, а ще доступний у гібридному виконанні.
Плюси:
- великий багажник;
- гарне оснащення з безпеки;
- економічний гібрид.
Мінуси:
- не найкраща механічна КПП.
4 місце – Suzuki Swift
Suzuki Swift попереднього покоління компактний, надійний і маневрений, а ще недорогий. Він непогано оснащений за свої гроші та має економічні двигуни. У лінійці був і "м’який" гібрид.
Плюси:
- надійність;
- гарна маневреність;
- економічні двигуни.
Мінуси:
- слабка шумоізоляція;
- якість внутрішнього оздоблення.
3 місце – Volkswagen Polo
Volkswagen Polo вважається стандартом у В-класі. У нього якісний салон, просторий багажник і непогано налаштоване шасі. Турбодвигуни досить економічні.
Плюси:
- просторий;
- гарна керованість;
- непогана шумоізоляція.
Мінуси:
- шумний дизель.
2 місце – Skoda Fabia
Skoda Fabia – доступніша та практичніша альтернатива VW Polo, адже хетчбек збудований на цій же платформі, але при цьому ще просторіший усередині та краще оснащений.
Плюси:
- просторий салон;
- невисока ціна;
- непогано налаштоване шасі.
Мінуси:
- місцями не найкраще оздоблення;
- жорсткувата їзда на малих швидкостях.
1 місце – Ford Fiesta
Ford Fiesta порадує чудовою керованістю, але при цьому в нього досить комфортабельна підвіска. Хетчбек зазвичай непогано оснащений, а його двигуни економічні.
Плюси:
- чудова керованість;
- непогане оснащення.
Мінуси:
- тісний задній ряд;
- невеликий багажник.
Раніше Фокус розповідав про кращі вживані кросовери преміумкласу віком до 5 років.
Також ми писали про найкращі електромобілі з пробігом вартістю до $20 000.