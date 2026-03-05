Как снизить расход топлива авто: простые советы, которые позволят экономить

Резкий рост цен на АЗС заставляет водителей экономить и меньше ездить на авто. Простые советы позволят снизить расход топлива.

Подорожание топлива из-за боевых действий в Иране может больно ударить по карману водителей, однако минимизировать расходы можно, если изменить стиль вождения. Фокус напомнит, как экономить топливо на авто.

Во-первых, надо проверить техническое состояние авто. Моторное масло, фильтры и свечи зажигания необходимо регулярно менять. Даже такая мелочь, как приспущенные шины увеличивает расход топлива.

Во-вторых, не лишним будет навести порядок в багажнике, ведь лишний вес также влияет на показатели топливной экономичности. А багажник на крыше влияет на аэродинамику авто, поэтому лучше снимать его, когда он не нужен.

Перед началом движения не стоит долго прогревать автомобиль. Современные двигатели обычно не требуют этого, так что можно не сжигать бензин или дизель на холостых оборотах. Так же при длительных остановках стоит глушить мотор.

И, конечно, наибольшее влияние на расход топлива имеет стиль вождения. Целесообразно избегать резких разгонов и двигаться более плавно, выбирая повышенную передачу и меньшие обороты двигателя.

Движение накатом также позволит снизить расход горючего. На трассе наиболее оптимальной является скорость 90-100 км/ч, позволяет экономить горючее и круиз-контроль. В современных авто есть экономные режимы двигателя и КПП, а также системы глушения мотора при остановках, так что стоит пользоваться ими

К тому же, не забывайте, что расход топлива авто возрастает из-за кондиционера или обогревателя, поэтому можно ограничить их использование. Подогрев сидений и руля в холодную погоду более выгодный.

