Як знизити витрату пального авто: прості поради, які дозволять економити

Різке зростання цін на АЗС змушує водіїв економити та менше їздити на авто. Прості поради дозволять знизити витрату пального.

Подорожчання пального через бойові дії в Ірані може боляче вдарити по кишені водіїв, проте мінімізувати витрати можна, якщо змінити стиль водіння. Фокус нагадає, як економити пальне на авто.

По-перше, треба перевірити технічний стан авто. Моторну оливу, фільтри та свічки запалювання необхідно регулярно міняти. Навіть така дрібничка, як приспущені шини збільшує витрату пального.

По-друге, не зайвим буде навести лад у багажнику, адже зайва вага також впливає на показники паливної економічності. А багажник на даху впливає на аеродинаміку авто, тому краще знімати його, коли він не потрібен.

Перед початком руху не варто довго прогрівати автомобіль. Сучасні двигуни зазвичай не потребують цього, отже можна не спалювати бензин чи дизель на холостих обертах. Так само при тривалих зупинках варто глушити мотор.

Та, звісно, найбільший вплив на витрату пального має стиль водіння. Доцільно уникати різких розгонів та рухатися більш плавно, обираючи підвищену передачу та менші оберти двигуна.

Рух накатом також дозволить знизити витрату пального. На трасі найбільш оптимальною є швидкість 90-100 км/год, дозволяє економити пальне і круїз-контроль. У сучасних авто є економні режими двигуна і КПП, а також системи глушіння мотора при зупинках, то ж варто користуватися ними

До того ж, не забувайте, що витрата пального авто зростає через кондиціонер чи обігрівач, тому можна обмежити їх використання. Підігрів сидінь та керма у холодну погоду більш вигідний.

