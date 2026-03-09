Кардинально изменится: раскрыты подробности самого доступного кроссовера Mercedes (фото)

Mercedes-Benz GLA в этом году ждет смена поколений. Новый кроссовер станет крупнее и современнее, а также получит мощные электрические версии с запасом хода более 600 км.

Кроссовер Mercedes GLA третьей генерации станет одной из 30 новинок, которые немецкий автопроизводитель представит в течение 2026-2027 годов. Подробности модели раскрыло издание Auto Express.

Новый Mercedes GLA видели во время тестов и на основе шпионских фото создали его рендеры. Кроссовер изменится внешне и будет похож на старшего брата Mercedes GLB, ведь будет построен на той же платформе ММА. Авто несколько подрастет в размерах и станет просторнее внутри.

Кроссовер получит электрические модификации Фото: Auto Express

Салон Mercedes GLA также изменят по аналогии с GLB, то есть стоит ожидать большой трехсекционный экран на всю ширину передней панели. Мультимедийная система будет использовать сервисы Google.

В линейке Mercedes GLA 2026 появятся электрические модификации (ранее электрокар был отдельной моделью EQA). Со старта предложат заднеприводный 272-сильный и полноприводный 354-сильный варианты, а позже обещают мощные версии от AMG.

Электромобиль Mercedes GLA получит батареи емкостью 58 и 85 кВт∙ч. Запас хода будет достигать примерно 640 км с полным приводом и 675 км — с задним.

Новый Mercedes GLA видели во время тестов Фото: Auto Express

Двигатели внутреннего сгорания останутся в составе гибридных установок. Ожидаются 1,5-литровые модификации на 163 и 190 сил.

