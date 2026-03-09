Зазнає кардинальних змін: розкрито подробиці найдоступнішого кросовера Mercedes (фото)

На Mercedes-Benz GLA цьогоріч чекає зміна поколінь. Новий кросовер стане більшим і сучаснішим, а також отримає потужні електричні версії із запасом ходу понад 600 км.

Кросовер Mercedes GLA третьої генерації стане однією із 30 новинок, які німецький автовиробник презентує впродовж 2026-2027 років. Подробиці моделі розкрило видання Auto Express.

Новий Mercedes GLA бачили під час тестів і на основі шпигунських фото створили його рендери. Кросовер зміниться зовні та буде схожий на старшого брата Mercedes GLB, адже буде збудований на тій же платформі ММА. Авто дещо підросте в розмірах та стане просторішим усередині.

Кросовер отримає електричні модифікації Фото: Auto Express

Салон Mercedes GLA також змінять за аналогією з GLB, тобто варто очікувати великий трисекційний екран на всю ширину передньої панелі. Мультимедійна система використовуватиме сервіси Google.

У лінійці Mercedes GLA 2026 з'являться електричні модифікації (раніше електрокар був окремою моделлю EQA). Зі старту запропонують задньопривідний 272-сильний та повнопривідний 354-сильний варіанти, а пізніше обіцяють потужні версії від AMG.

Електромобіль Mercedes GLA отримає батареї ємністю 58 та 85 кВт∙год. Запас ходу сягатиме приблизно 640 км із повним приводом та 675 км — із заднім.

Новий Mercedes GLA бачили під час тестів Фото: Auto Express

Двигуни внутрішнього згоряння залишаться у складі гібридних установок. Очікуються 1,5-літрові модифікації на 163 та 190 сил.

Між іншим, електромобілем стане і новий Volkswagen Polo 2026, який помітили під час тестів.

Також Фокус писав, що знаменитий Mercedes V-Class невдовзі знімуть із виробництва.