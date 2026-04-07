Новейший американский электрокар потерял почти $100 000 в стоимости после 5300 км пробега

Новый Lucid Air — одна из наименее ликвидных моделей на рынке. Роскошный электрокар очень быстро теряет в цене.

Электромобиль Lucid Air 2024 года с пробегом всего 5300 км продали за 160 000 долларов. Впрочем, новым он стоил $250 500. Об этом сообщает сайт Autoevolution.

Электрокар с пробегом 5300 км потерял 90 000 долларов в стоимости Фото: Bring a Trailer

Американский электрокар Lucid Air потерял 90 000 долларов (36% стоимости) несмотря на то, что его состояние почти новое и в ДТП он не попадал. Комплектация модели богатая — четырехзонный климат-контроль, отделка алькантарой, электропакет, доводчики дверей, подогрев всех сидений и руля.

Авто богато оснащено Фото: Bring a Trailer

Примечательно, что речь идет о топовом заряженном электромобиле Lucid Air Sapphire — особой спортивной версии модели с 1234-сильной установкой. Он способен разогнаться до 100 км/ч за 1,9 с, преодолеть 1/4 мили (402 м) с места за 9 секунд и развить 330 км/ч.

Відео дня

Важно

Оптимальный выбор в 2026 году: британские эксперты определили лучшие электромобили (фото)

Ликвидность модели — одна из самых низких в наше время. Ранее еще один Lucid Air Sapphire с похожим пробегом сменил владельца за $175 000.

Стандартный Lucid Air 2022 года с пробегом 35 000 км подешевел на $103 500

Стандартный седан Lucid Air также быстро теряет в цене. Недавно электромобиль 2022 года в 1111-сильной версии Dream Edition с запасом хода 800 км и пробегом 35 тыс. км продали за 67 тыс. долларов, хотя новый Lucid Air обошелся в $170 500. Потеря стоимости составила 103 500 долларов.

Ранее Фокус рассказывал об электромобиле Tesla Model Y 2019 года с пробегом более 600 тыс. км.

Также мы писали о самом большом электромобиле Subaru.