Новейший американский электрокар потерял почти $100 000 в стоимости после 5300 км пробега
Новый Lucid Air — одна из наименее ликвидных моделей на рынке. Роскошный электрокар очень быстро теряет в цене.
Электромобиль Lucid Air 2024 года с пробегом всего 5300 км продали за 160 000 долларов. Впрочем, новым он стоил $250 500. Об этом сообщает сайт Autoevolution.
Американский электрокар Lucid Air потерял 90 000 долларов (36% стоимости) несмотря на то, что его состояние почти новое и в ДТП он не попадал. Комплектация модели богатая — четырехзонный климат-контроль, отделка алькантарой, электропакет, доводчики дверей, подогрев всех сидений и руля.
Примечательно, что речь идет о топовом заряженном электромобиле Lucid Air Sapphire — особой спортивной версии модели с 1234-сильной установкой. Он способен разогнаться до 100 км/ч за 1,9 с, преодолеть 1/4 мили (402 м) с места за 9 секунд и развить 330 км/ч.
Ликвидность модели — одна из самых низких в наше время. Ранее еще один Lucid Air Sapphire с похожим пробегом сменил владельца за $175 000.
Стандартный седан Lucid Air также быстро теряет в цене. Недавно электромобиль 2022 года в 1111-сильной версии Dream Edition с запасом хода 800 км и пробегом 35 тыс. км продали за 67 тыс. долларов, хотя новый Lucid Air обошелся в $170 500. Потеря стоимости составила 103 500 долларов.
