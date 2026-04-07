Новітній американський електрокар втратив майже $100 000 у вартості після 5300 км пробігу

Новий Lucid Air — одна із найменш ліквідних моделей на ринку. Розкішний електрокар дуже швидко втрачає у ціні.

Електромобіль Lucid Air 2024 року з пробігом усього 5300 км продали за 160 000 доларів. Утім, новим він коштував $250 500. Про це повідомляє сайт Autoevolution.

Електрокар із пробігом 5300 км втратив 90 000 доларів у вартості

Американський електрокар Lucid Air втратив 90 000 доларів (36% вартості) попри те, що його стан майже новий і в ДТП він не потрапляв. Комплектація моделі багата — чотиризонний клімат-контроль, оздоблення алькантарою, електропакет, доводчики дверей, підігрів усіх сидінь та керма.

Авто багато оснащене

Примітно, що мова йде про топовий заряджений електромобіль Lucid Air Sapphire — особливу спортивну версію моделі з 1234-сильною установкою. Він здатен розігнатися до 100 км/год за 1,9 с, подолати 1/4 милі (402 м) з місця за 9 секунд та розвинути 330 км/год.

Відео дня

Важливо

Ліквідність моделі — одна з найнижчих у наш час. Раніше ще один Lucid Air Sapphire зі схожим пробігом змінив власника за $175 000.

Стандартний Lucid Air 2022 року з пробігом 35 000 км подешевшав на $103 500

Стандартний седан Lucid Air також швидко втрачає в ціні. Нещодавно електромобіль 2022 року в 1111-сильній версії Dream Edition із запасом ходу 800 км та пробігом 35 тис. км продали за 67 тис. доларів, хоча новий Lucid Air обійшовся в $170 500. Втрата вартості склала 103 500 доларів.

