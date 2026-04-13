Ford выпустил мощный электрический кроссовер-фургон с запасом хода 600 км (фото)
Новый Ford Explorer получил нестандартную версию. Электрический кроссовер превратили в грузовой фургон.
Электромобиль Ford Explorer Van разработали в британском подразделении Ford и планируют вскоре запустить в производство. Об этом сообщает сайт Carscoops.
Внешне фургон-кроссовер Ford Explorer узнается по стальным 19-дюймовым колесам. Кроме того, его задние окна заменили черным пластиком.Важно
В салоне сняли задние сиденья и оборудовали грузовой отсек, который отделен от водителя и переднего пассажира металлической перегородкой. На полу появился органайзер для мелких вещей. Грузоподъемность Ford Explorer Van составляет примерно 650 кг.
Водительское место при этом не изменилось. Новый Ford Explorer Van сохранил цифровой щиток приборов и портретный тачскрин. Комплектация включает климат-контроль, камеру, подогрев сидений, датчики света и дождя.
Фургон Ford Explorer предложат в 286-сильной заднеприводной и 340-сильной полноприводной модификациях. В первом случае можно буксировать прицеп весом до 1000 кг, во втором — до 1200 кг. С батареей емкостью 82 кВт∙ч запас хода составляет от 568 до 602 км.
