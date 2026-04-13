Ford выпустил мощный электрический кроссовер-фургон с запасом хода 600 км (фото)

Новый Ford Explorer получил нестандартную версию. Электрический кроссовер превратили в грузовой фургон.

Электромобиль Ford Explorer Van разработали в британском подразделении Ford и планируют вскоре запустить в производство. Об этом сообщает сайт Carscoops.

Запас хода Ford Explorer Van достигает 602 км Фото: Ford

Внешне фургон-кроссовер Ford Explorer узнается по стальным 19-дюймовым колесам. Кроме того, его задние окна заменили черным пластиком.

В салоне сняли задние сиденья и оборудовали грузовой отсек, который отделен от водителя и переднего пассажира металлической перегородкой. На полу появился органайзер для мелких вещей. Грузоподъемность Ford Explorer Van составляет примерно 650 кг.

Водительское место Ford Explorer не претерпело изменений Фото: Ford

Водительское место при этом не изменилось. Новый Ford Explorer Van сохранил цифровой щиток приборов и портретный тачскрин. Комплектация включает климат-контроль, камеру, подогрев сидений, датчики света и дождя.

Сзади оборудовали грузовой отсек Фото: Ford

Фургон Ford Explorer предложат в 286-сильной заднеприводной и 340-сильной полноприводной модификациях. В первом случае можно буксировать прицеп весом до 1000 кг, во втором — до 1200 кг. С батареей емкостью 82 кВт∙ч запас хода составляет от 568 до 602 км.

Между прочим, недавно аналогичный коммерческий электрокар презентовала Volvo и это самый быстрый фургон в мире.

