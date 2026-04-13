Ford випустив потужний електричний кросовер-фургон із запасом ходу 600 км (фото)

Ford Explorer
Електромобіль Ford Explorer переробили на фургон | Фото: Ford

Новий Ford Explorer отримав нестандартну версію. Електричний кросовер перетворили на вантажний фургон.

Електромобіль Ford Explorer Van розробили в британському підрозділі Ford і планують невдовзі запустити у виробництво. Про це повідомляє сайт Carscoops.

Ford Explorer Van
Запас ходу Ford Explorer Van сягає 602 км
Фото: Ford

Зовні фургон-кросовер Ford Explorer пізнається за сталевими 19-дюймовими колесами. Крім того, його задні вікна замінили чорним пластиком.

Легендарний заряджений Ford Mustang 70-х повертають у виробництво (фото, відео)

У салоні зняли задні сидіння та обладнали вантажний відсік, який відділений від водія та переднього пасажира металевою перегородкою. На підлозі з'явився органайзер для дрібних речей. Вантажопідйомність Ford Explorer Van становить приблизно 650 кг.

Салон Ford Explorer
Водійське місце Ford Explorer не зазнало змін
Фото: Ford

Водійське місце при цьому не змінилося. Новий Ford Explorer Van зберіг цифровий щиток приладів і портретний тачскрін. Комплектація включає клімат-контроль, камеру, підігрів сидінь, датчики світла і дощу.

Багажник Ford Explorer
Ззаду обладнали вантажний відсік
Фото: Ford

Фургон Ford Explorer запропонують у 286-сильній задньопривідній та 340-сильній повнопривідній модифікаціях. У першому випадку можна буксирувати причіп вагою до 1000 кг, у другому — до 1200 кг. Із батареєю ємністю 82 кВт∙год запас ходу становить від 568 до 602 км.

Між іншим, нещодавно аналогічний комерційний електрокар презентувала Volvo і це найшвидший фургон у світі.

Також Фокус писав, що в Україні з'явився недорогий електричний фургон за $26 000.