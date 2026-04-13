Ford випустив потужний електричний кросовер-фургон із запасом ходу 600 км (фото)

Новий Ford Explorer отримав нестандартну версію. Електричний кросовер перетворили на вантажний фургон.

Електромобіль Ford Explorer Van розробили в британському підрозділі Ford і планують невдовзі запустити у виробництво. Про це повідомляє сайт Carscoops.

Фото: Ford

Зовні фургон-кросовер Ford Explorer пізнається за сталевими 19-дюймовими колесами. Крім того, його задні вікна замінили чорним пластиком.

У салоні зняли задні сидіння та обладнали вантажний відсік, який відділений від водія та переднього пасажира металевою перегородкою. На підлозі з'явився органайзер для дрібних речей. Вантажопідйомність Ford Explorer Van становить приблизно 650 кг.

Водійське місце при цьому не змінилося. Новий Ford Explorer Van зберіг цифровий щиток приладів і портретний тачскрін. Комплектація включає клімат-контроль, камеру, підігрів сидінь, датчики світла і дощу.

Фургон Ford Explorer запропонують у 286-сильній задньопривідній та 340-сильній повнопривідній модифікаціях. У першому випадку можна буксирувати причіп вагою до 1000 кг, у другому — до 1200 кг. Із батареєю ємністю 82 кВт∙год запас ходу становить від 568 до 602 км.

