Chevrolet возвращает на рынок известную недорогую модель в новом формате (фото)
Chevrolet Sonic возвращается в производство. Недорогая модель изменилась до неузнаваемости и стала кроссовером.
Новый Chevrolet Sonic презентуют в Бразилии в мае, а пока на сайте General Motors опубликовали первые официальные фото модели. Фотографии дали понять, что она сменила формат.
Если раньше под названием Sonic в Северной Америке продавали хорошо знакомый украинцам Chevrolet Aveo, то теперь это компактный городской кроссовер.
Новый Chevrolet Sonic достигает 4,23 м в длину, 1,77 м в ширину и 1,53 м в высоту. У него короткие свесы кузова, изогнутая крыша и массивный пластиковый обвес. Передняя часть выдержана в современном стиле Chevrolet с широкой разделенной решеткой радиатора и двухуровневой оптикой.
Версия Chevrolet Sonic RS отличается черным глянцевым декором и 17-дюймовыми дисками. Кроме того, именно на этой модели дебютирует обновленный логотип Chevrolet.
Салон Chevrolet Sonic 2026 не показали, держат в секрете и характеристики модели. Ожидается, что кроссовер получит 1,0-литровый 115-сильный турбомотор от хэтчбека Chevrolet Onix и 1,2-литровый двигатель с "мягкой" гибридной установкой.
