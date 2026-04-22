Chevrolet повертає на ринок відому недорогу модель у новому форматі (фото)
Chevrolet Sonic повертається у виробництво. Недорога модель змінилася до невпізнання і стала кросовером.
Новий Chevrolet Sonic презентують у Бразилії в травні, а поки на сайті General Motors опублікували перші офіційні фото моделі. Світлини дали зрозуміти, що вона змінила формат.
Якщо раніше під назвою Sonic у Північній Америці продавали добре знайомий українцям Chevrolet Aveo, то тепер це компактний міський кросовер.
Новий Chevrolet Sonic сягає 4,23 м завдовжки, 1,77 м завширшки та 1,53 м заввишки. У нього короткі звиси кузова, вигнутий дах та масивний пластиковий обвіс. Передня частина витримана у сучасному стилі Chevrolet із широкою розділеною решіткою радіатора та дворівневою оптикою.
Версія Chevrolet Sonic RS вирізняється чорним глянцевим декором та 17-дюймовими дисками. Крім того, саме на цій моделі дебютує оновлений логотип Chevrolet.
Салон Chevrolet Sonic 2026 не показали, тримають у секреті й характеристики моделі. Очікується, що кросовер отримає 1,0-літровий 115-сильний турбомотор від хетчбека Chevrolet Onix та 1,2-літровий двигун із "м’якою" гібридною установкою.
Раніше Фокус розповідав, що General Motors відродить знаменитий спортивний Chevrolet Camaro.
Також ми писали про недорогий і економічний кросовер Toyota для Європи.