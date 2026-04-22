Chevrolet повертає на ринок відому недорогу модель у новому форматі (фото)

Chevrolet Sonic повертається у виробництво. Недорога модель змінилася до невпізнання і стала кросовером.

Новий Chevrolet Sonic презентують у Бразилії в травні, а поки на сайті General Motors опублікували перші офіційні фото моделі. Світлини дали зрозуміти, що вона змінила формат.

Chevrolet Sonic RS отримав глянцевий декор та 17-дюймові диски Фото: Chevrolet

Якщо раніше під назвою Sonic у Північній Америці продавали добре знайомий українцям Chevrolet Aveo, то тепер це компактний міський кросовер.

Новий Chevrolet Sonic сягає 4,23 м завдовжки, 1,77 м завширшки та 1,53 м заввишки. У нього короткі звиси кузова, вигнутий дах та масивний пластиковий обвіс. Передня частина витримана у сучасному стилі Chevrolet із широкою розділеною решіткою радіатора та дворівневою оптикою.

Важливо

На ринок виходить електромобіль від General Motors за $8500 із запасом ходу 400 км (фото)

Версія Chevrolet Sonic RS вирізняється чорним глянцевим декором та 17-дюймовими дисками. Крім того, саме на цій моделі дебютує оновлений логотип Chevrolet.

Відео дня

Sonic стане першим Chevrolet із оновленим логотипом Фото: Chevrolet

Салон Chevrolet Sonic 2026 не показали, тримають у секреті й характеристики моделі. Очікується, що кросовер отримає 1,0-літровий 115-сильний турбомотор від хетчбека Chevrolet Onix та 1,2-літровий двигун із "м’якою" гібридною установкою.

Раніше Фокус розповідав, що General Motors відродить знаменитий спортивний Chevrolet Camaro.

Також ми писали про недорогий і економічний кросовер Toyota для Європи.