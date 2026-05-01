Шины на лето: как выбрать резину и на что стоит обратить внимание

К выбору шин на лето следует подходить серьезно, ведь это, в первую очередь, безопасность авто. Фокус обратился к специалисту, чтобы он дал полезные советы и поделился лайфхаками.

Из-за нетипично холодной весны многие украинские автомобилисты не спешат переобуваться в летнюю резину, однако предстоящее потепление все же подталкивает наконец переобуть авто тех, кто этого еще не сделал.

Предложение на рынке широкое — глаза разбегаются: есть немало вариантов в разных ценовых категориях. Фокус расскажет, как сделать правильный выбор — выбрать качественные летние шины и не переплатить.

Минимальная допустимая глубина протектора летней шины — 1,6 мм Фото: Патрульная полиция

Когда переобуваться в летние шины

Существует простое правило — менять резину на летнюю нужно тогда, когда среднесуточная температура воздуха превысит +7 градусов по Цельсию.

Дело в том, что зимние шины рассчитаны на низкие температуры и становятся слишком мягкими в теплую погоду. Из-за этого ухудшается управляемость и шины быстрее изнашиваются. Летние шины, наоборот, теряют свои свойства при температурах ниже +7°.

Перед переобуванием авто стоит проверить состояние протектора летних шин. Допустимой считается глубина не менее 1,6 мм, хотя все же не стоит тянуть до последнего и доводить резину до предела.

Менять зимнюю резину на летнюю стоит при среднесуточной температуре выше +7 градусов Фото: remdisk.ru

Как выбрать летнюю резину — советы эксперта

Оптимальная летняя резина для авто — не обязательно самая дорогая. О том, как выбрать шины на лето, Фокусу рассказал автоэксперт, член жюри премии "Автомобиль года в Украине" Роман Мельниченко.

Роман объяснил, что шинные бренды можно условно поделить на три ценовых уровня. Максимальный — это бренды, которые у нас на слуху: Michelin, Goodyear, Continental, Bridgestone, Pirelli и др. За высочайшее качество и топовые характеристики приходится платить.

Впрочем, у этих крупных шинных компаний есть также свои бренды среднего уровня. К примеру, у Michelin это Kleber, у Goodyear — Debica, у Continental — Matador, а у Bridgestone — Lassa.

Лайфхак: если хотите хорошее сочетание цены и качества, то стоит поискать шины подобных брендов среднего уровня, которые принадлежат топовым компаниям. Например, шина Kleber Dynaxer — фактически тот же Michelin, но предыдущей модели.

Самый бюджетный уровень — китайские шины, а также украинские Rosava и Premiori, которые недавно перестали производить. С китайскими шинами существует большой риск не угадать, поскольку их качество вызывает вопросы.

Крупные шинные компании представлены и в бюджетном сегменте: например, у Michelin есть бренд Tigar. Лучше присмотреться именно к таким шинам, ведь они так же недорогие, но более качественные, чем китайские.

Также стоит взвешенно подходить к выбору типа покрышек. Роман Мельниченко объясняет, что у топовых производителей есть линейки спортивных шин (Goodyear Eagle F1 Asymmetric, Continental SportContact, Michelin Pilot, Pirelli P Zero) и обычных комфортных (Michelin Primacy, Goodyear EfficientGrip Performance, Continental PremiumContact, Pirelli Cinturato).

"Я бы не советовал спортивные шины широкой общественности, потому что они стоят немало денег. Это ультимативные шины высокого уровня для тех, кто гоняет на авто уровня Porsche 911, — отмечает эксперт, — Для большинства автомобилей, даже класса BMW 530, лучше подойдут обычные шины, которые будут давать нормальное сцепление, будут тихими и комфортными. Если автомобилист толком не понимает, зачем ему спортивные шины и не разбирается в них, то они ему и не нужны".

Кстати, асимметричный рисунок протектора уже давно не является отличительной чертой исключительно спортивных шин, а встречается и на обычных покрышках.

Определившись с маркой и моделью, следует правильно выбрать размер шины и не ошибиться. Обычно автопроизводители указывают несколько вариантов размерности шин для той или иной модели. В нынешних условиях, когда асфальт сошел вместе со снегом Роман Мельниченко рекомендует брать шины с как можно более высоким профилем — они более комфортные и выносливые. А еще выбирать массовые модели.

"Брать стоит ту модель шин, которая довольно популярна и часто встречается в магазинах, чтобы можно было быстро найти замену в случае повреждения, — советует эксперт. — Это один из минусов многих китайских шин, потому что сегодня их продают, а через год этих моделей уже нигде нет".

В последнее время производители все активнее разрабатывают специальные шины для электромобилей и гибридов. Они должны выдерживать повышенный вес авто и обеспечивать улучшенное сцепление с дорогой, поскольку многие из этих моделей довольно мощные. Кроме того, такая резина имеет очень низкий коэффициент сопротивления, что позволяет увеличить запас хода электрокара или уменьшить расход топлива.

Впрочем, производители еще только учатся делать такие шины. Роман Мельниченко советует осторожно подходить к их выбору: да, они позволят проехать чуть больше километров без подзарядки, но при этом могут оказаться слишком жесткими и шумными.

