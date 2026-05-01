Шини на літо: як обрати гуму і на що варто звернути увагу

До вибору шин на літо слід підходити серйозно, адже це, в першу чергу, безпека авто. Фокус звернувся до фахівця, аби він дав корисні поради та поділився лайфхаками.

Через нетипово холодну весну чимало українських автомобілістів не поспішають перевзуватися в літню гуму, проте майбутнє потепління все ж підштовхує нарешті перевзути авто тих, хто цього ще не зробив.

Пропозиція на ринку широка — очі розбігаються: є чимало варіантів у різних цінових категоріях. Фокус розповість, як зробити правильний вибір — обрати якісні літні шини і не переплатити.

Мінімальна допустима глибина протектора літньої шини — 1,6 мм Фото: Патрульна поліція

Коли перевзуватися у літні шини

Існує просте правило – змінювати гуму на літню потрібно тоді, коли середньодобова температура повітря перевищить +7 градусів за Цельсієм.

Річ у тім, що зимові шини розраховані на низькі температури і стають надто м’якими в теплу погоду. Через це погіршується керованість і шини швидше стираються. Літні шини, навпаки, втрачають свої властивості при температурах, нижчих за +7°.

Відео дня

Перед перевзуванням авто варто перевірити стан протектора літніх шин. Допустимою вважається глибина щонайменше 1,6 мм, хоча все ж не варто тягнути до останнього і доводити гуму до межі.

Фото: remdisk.ru

Як обрати літню гуму – поради експерта

Оптимальна літня гума для авто – не обов’язково найдорожча. Про те, як обрати шини на літо, Фокусу розповів автоексперт, член журі премії "Автомобіль року в Україні" Роман Мельниченко.

Роман пояснив, що шинні бренди можна умовно поділити на три цінові рівні. Максимальний – це бренди, які у нас на слуху: Michelin, Goodyear, Continental, Bridgestone, Pirelli тощо. За найвищу якість та топові характеристики доводиться платити.

Утім, у цих великих шинних компаній є також свої бренди середнього рівня. Приміром, у Michelin це Kleber, у Goodyear — Debica, у Continental — Matador, а у Bridgestone — Lassa.

Лайфхак: якщо хочете хороше поєднання ціни та якості, то варто пошукати шини подібних брендів середнього рівня, які належать топовим компаніям. Наприклад, шина Kleber Dynaxer — фактично той же Michelin, але попередньої моделі.

Важливо

Найбільш бюджетний рівень – китайські шини, а також українські Rosava і Premiori, які нещодавно перестали виробляти. Із китайськими шинами існує великий ризик не вгадати, оскільки їх якість викликає питання.

Великі шинні компанії представлені і в бюджетному сегменті: наприклад, у Michelin є бренд Tigar. Краще придивитися саме до таких шин, адже вони так само недорогі, але якісніші, аніж китайські.

Також варто зважено підходити до вибору типу покришок. Роман Мельниченко пояснює, що в топових виробників є лінійки спортивних шин (Goodyear Eagle F1 Asymmetric, Continental SportContact, Michelin Pilot, Pirelli P Zero) та звичайних комфортних (Michelin Primacy, Goodyear EfficientGrip Performance, Continental PremiumContact, Pirelli Cinturato).

"Я б не радив спортивні шини широкому загалу, бо вони коштують чимало грошей. Це ультимативні шини високого рівня для тих, хто гасає на авто рівня Porsche 911, — зазначає експерт. — Для більшості автомобілів, навіть класу BMW 530, краще підійдуть звичайні шини, які даватимуть нормальне щеплення будуть тихими і комфортними. Якщо автомобіліст толком не розуміє, навіщо йому спортивні шини і не розбирається в них, то вони йому і не треба".

До речі, асиметричний малюнок протектора вже давно не є відмінною рисою виключно спортивних шин, а зустрічається і на звичайних покришках.

Визначившись із маркою та моделлю, слід правильно обрати розмір шини та не помилитися. Зазвичай автовиробники вказують кілька варіантів розмірності шин для тієї чи іншої моделі. У нинішніх умовах, коли асфальт зійшов разом зі снігом Роман Мельниченко рекомендує брати шини з якомога вищим профілем – вони комфортніші і витриваліші. А ще обирати масові моделі.

"Брати варто ту модель шин, яка доволі популярна і часто зустрічається в магазинах, щоб можна було швидко знайти заміну у випадку пошкодження, — радить експерт. — Це один із мінусів багатьох китайських шин, бо сьогодні їх продають, а за рік цих моделей уже ніде немає".

Важливо

Останнім часом виробники все активніше розробляють спеціальні шини для електромобілів та гібридів. Вони повинні витримувати підвищену вагу авто та забезпечувати покращене зчеплення з дорогою, оскільки чимало цих моделей доволі потужні. Крім того, така гума має дуже низький коефіцієнт опору, що дозволяє збільшити запас ходу електрокара чи зменшити витрату пального.

Утім, виробники ще тільки вчаться робити такі шини. Роман Мельниченко радить обережно підходити до їх вибору: так, вони дозволять проїхати трохи більше кілометрів без підзарядки, але при цьому можуть виявитися занадто жорсткими та шумними.

