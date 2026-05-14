В Киеве появилось новейшее заряженное купе Porsche за 12,7 миллиона (фото)

В Киеве сфотографировали новый Porsche 911 GT3. Экстремальный трековый спорткар оснащен высокооборотистой атмосферной шестеркой на 510 сил.

Обновленное купе Porsche 911 GT3 2025 года пока является редкостью на украинских дорогах. Его фотографии опубликовали на странице t.o.p.c.a.r.s.s_u.a в Instagram.

Спорткар получил матричные фары

Спорткар Porsche 911 GT3 в кузове 992 прошел модернизацию в конце 2024 года. Купе оснастили матричной оптикой и несколько изменили его обвес. Как и раньше, авто имеет огромное антикрыло, диффузор и увеличенные воздухозаборники.

В салоне Porsche 911 GT3 установлен новый цифровой щиток приборов и увеличенный 10,9-дюймовый тачскрин. Кроме того, он получил спортивные передние сиденья. Задних кресел в авто нет.

Сзади установлено гигантское антикрыло

Силовой агрегат Porsche 911 GT3 не претерпел изменений и сейчас это единственная версия модели с атмосферным двигателем. Оппозитная 4,0-литровая шестерка развивает 510 л. с. при 8400 об/мин и 470 Нм при 6000 об/мин.

Разгон до 100 км/ч занимает 3,4 с, а максимальная скорость составляет 311 км/ч. Можно выбрать 6-ступенчатую механическую КПП или 7-ступенчатый робот с двумя сцеплениями.

Купе способно разогнаться до сотни за 3,4 с

В арсенале авто — управляемые задние колеса, адаптивные амортизаторы и карбоново-керамические тормоза. Цена Porsche 911 GT3 в Украине стартует с 12,7 миллиона гривен.

Между прочим, недавно в Киеве появился и новый Porsche 911 Turbo, который стал гибридом мощностью более 700 сил.

