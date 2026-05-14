У Києві з'явилося новітнє заряджене купе Porsche за 12,7 мільйона (фото)

У Києві сфотографували новий Porsche 911 GT3. Екстремальний трековий спорткар оснащений високообертовою атмосферною шісткою на 510 сил.

Оновлене купе Porsche 911 GT3 2025 року поки є рідкістю на українських дорогах. Його світлини опублікували на сторінці t.o.p.c.a.r.s_u.a в Instagram.

Спорткар отримав матричні фари Фото: Topcars UA

Спорткар Porsche 911 GT3 у кузові 992 пройшов модернізацію в кінці 2024 року. Купе оснастили матричною оптикою та дещо змінили його обвіс. Як і раніше, авто має величезне антикрило, дифузор та збільшені повітрозабірники.

У салоні Porsche 911 GT3 встановлено новий цифровий щиток приладів та збільшений 10,9-дюймовий тачскрін. Крім того, він отримав спортивні передні сидіння. Задніх крісел в авто немає.

Ззаду встановлено гігантське антикрило Фото: Topcars UA

Силовий агрегат Porsche 911 GT3 не зазнав змін і наразі це єдина версія моделі з атмосферним двигуном. Опозитна 4,0-літрова шістка розвиває 510 к. с. при 8400 об/хв та 470 Нм при 6000 об/хв.

Розгін до 100 км/год займає 3,4 с, а максимальна швидкість становить 311 км/год. Можна обрати 6-ступінчасту механічну КПП або 7-ступінчастий робот із двома зчепленнями.

Купе здатне розігнатися до сотні за 3,4 с Фото: Topcars UA

В арсеналі авто – керовані задні колеса, адаптивні амортизатори та карбоново-керамічні гальма. Ціна Porsche 911 GT3 в Україні стартує з 12,7 мільйона гривень.

Між іншим, нещодавно в Києві з'явився і новий Porsche 911 Turbo, який став гібридом потужністю понад 700 сил.

