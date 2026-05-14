Первое серийное авто на солнечных батареях поступает в производство: подробности и фото

электромобили Aptera
В США выпустили пилотную партию электромобилей Aptera с солнечными батареями

В США начали изготавливать инновационные электромобили Aptera. Авто оснащены солнечными батареями, которые питают мотор.

Электрокары Aptera собрали на предприятии в США — сейчас выпущены первые пять авто пилотной серии, которые будут использовать для тестов. Об этом сообщает сайт Autoevolution.

электрокар Aptera
Трехколесный электрокар отличается обтекаемым дизайном

Aptera уже собрала 40 000 предварительных заказов с предоплатой в 100 долларов. Цена электрокара составит примерно $40 000. Вскоре вслед за тестовыми авто должны начать производить и серийные.

Цена $15 000 и инновационная батарея: раскрыты подробности электрокроссовера MG 4X (фото)

Электромобиль Aptera — первое серийное авто на солнечных батареях

Проект авто на солнечных батареях в компании Aptera Motors разрабатывают с 2019 года и он несколько раз претерпевал изменения. Это 4,5-метровое трехколесное купе с обтекаемым каплевидным дизайном и поднимающимися вверх дверями.

авто на солнечных батареях
Солнечные батареи могут добавить до 64 км запаса хода в день

Электромобиль Aptera рассчитан на двух человек и имеет 920-литровый багажник. В салоне установлен руль-штурвал, большой тачскрин и два экрана для камер, которые заменяют зеркала заднего вида. Серийная модель получит подушки безопасности, ABS и парктроник.

В ходе разработки предлагали несколько версий модели с запасом хода до 1600 км. Пока остановились на одном варианте с литий-ионной батареей емкостью 40 кВт∙ч, который может проехать 640 км без подзарядки.

Салон Aptera
Салон Aptera рассчитан на двух человек

Солнечные панели на 700 Вт служат вспомогательным источником электроэнергии и в ясную погоду могут добавлять до 64 км запаса хода в день. Электромобиль Aptera способен разогнаться до 100 км/ч менее чем за 6 с, а его максимальную скорость ограничили на 160 км/ч.

Между прочим, недавно презентовали самый большой электромобиль Lexus для большой семьи.

Также Фокус рассказывал о самом быстром в мире минивене от Zeekr.