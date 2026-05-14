Первое серийное авто на солнечных батареях поступает в производство: подробности и фото

В США начали изготавливать инновационные электромобили Aptera. Авто оснащены солнечными батареями, которые питают мотор.

Электрокары Aptera собрали на предприятии в США — сейчас выпущены первые пять авто пилотной серии, которые будут использовать для тестов. Об этом сообщает сайт Autoevolution.

Трехколесный электрокар отличается обтекаемым дизайном

Aptera уже собрала 40 000 предварительных заказов с предоплатой в 100 долларов. Цена электрокара составит примерно $40 000. Вскоре вслед за тестовыми авто должны начать производить и серийные.

Важно

Цена $15 000 и инновационная батарея: раскрыты подробности электрокроссовера MG 4X (фото)

Электромобиль Aptera — первое серийное авто на солнечных батареях

Проект авто на солнечных батареях в компании Aptera Motors разрабатывают с 2019 года и он несколько раз претерпевал изменения. Это 4,5-метровое трехколесное купе с обтекаемым каплевидным дизайном и поднимающимися вверх дверями.

Солнечные батареи могут добавить до 64 км запаса хода в день

Электромобиль Aptera рассчитан на двух человек и имеет 920-литровый багажник. В салоне установлен руль-штурвал, большой тачскрин и два экрана для камер, которые заменяют зеркала заднего вида. Серийная модель получит подушки безопасности, ABS и парктроник.

Відео дня

В ходе разработки предлагали несколько версий модели с запасом хода до 1600 км. Пока остановились на одном варианте с литий-ионной батареей емкостью 40 кВт∙ч, который может проехать 640 км без подзарядки.

Салон Aptera рассчитан на двух человек

Солнечные панели на 700 Вт служат вспомогательным источником электроэнергии и в ясную погоду могут добавлять до 64 км запаса хода в день. Электромобиль Aptera способен разогнаться до 100 км/ч менее чем за 6 с, а его максимальную скорость ограничили на 160 км/ч.

Между прочим, недавно презентовали самый большой электромобиль Lexus для большой семьи.

Также Фокус рассказывал о самом быстром в мире минивене от Zeekr.