Перше серійне авто на сонячних батареях надходить у виробництво: подробиці та фото

У США почали виготовляти інноваційні електромобілі Aptera. Авто оснащені сонячними батареями, які живлять мотор.

Електрокари Aptera зібрали на підприємстві в США — наразі випущено перші п'ять авто пілотної серії, які використовуватимуть для тестів. Про це повідомляє сайт Autoevolution.

Триколісний електрокар вирізняється обтічним дизайном

Aptera вже зібрала 40 000 попередніх замовлень із передоплатою в 100 доларів. Ціна електрокара складе приблизно $40 000. Невдовзі услід за тестовими авто повинні почати виробляти і серійні.

Важливо

Ціна $15 000 та інноваційна батарея: розкрито подробиці електрокросовера MG 4X (фото)

Електромобіль Aptera — перше серійне авто на сонячних батареях

Проєкт авто на сонячних батареях в компанії Aptera Motors розробляють із 2019 року і він кілька разів зазнавав змін. Це 4,5-метрове триколісне купе з обтічним краплевидним дизайном і дверима, що підіймаються догори.

Сонячні батареї можуть додати до 64 км запасу ходу на день

Електромобіль Aptera розрахований на двох осіб і має 920-літровий багажник. У салоні встановлено кермо-штурвал, великий тачскрін та два екрани для камер, які замінюють дзеркала заднього виду. Серійна модель отримає подушки безпеки, ABS і парктронік.

Відео дня

Під час розробки пропонували кілька версій моделі з запасом ходу до 1600 км. Поки що зупинилися на одному варіанті з літій-іонною батареєю ємністю 40 кВт∙год, який може проїхати 640 км без підзарядки.

Салон Aptera розрахований на двох осіб

Сонячні панелі на 700 Вт слугують допоміжним джерелом електроенергії і в ясну погоду можуть додавати до 64 км запасу ходу на день. Електромобіль Aptera здатен розігнатися до 100 км/год менш ніж за 6 с, а його максимальну швидкість обмежили на 160 км/год.

Між іншим, нещодавно презентували найбільший електромобіль Lexus для великої родини.

Також Фокус розповідав про найшвидший у світі мінівен від Zeekr.