Раритет из 90-х: в Украине заметили малоизвестный заряженный универсал-кроссовер Nissan (фото)

В Одессе сфотографировали редкий Nissan R’Nessa GT Turbo. Мощное семейное авто сочетает в себе черты универсала и кроссовера.

Nissan R’Nessa GT Turbo — раритет не только в Украине, ведь эта модель выпускалась исключительно для японского рынка и не была массовой. Её фотографии были опубликованы на странице t.o.p.c.a.r.s_u.a в Instagram.

Автомобиль получил 200-сильный турбодвигатель Фото: Topcars UA

С 1997 по 2001 год было выпущено около 40 000 автомобилей Nissan R’Nessa, из них лишь 2807 — в спортивной версии GT Turbo.

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Nissan R’Nessa GT Turbo — 4,7-метровый универсал повышенной проходимости с увеличенным клиренсом, созданный на платформе седана Maxima.

Было выпущено всего 2807 автомобилей Nissan R'Nessa GT Turbo Фото: Nissan

Модель предлагалась с бензиновыми двигателями объемом 2,0 и 2,4 л, а также в электрическом варианте Altra (это был первый электромобиль Nissan). Существовали версии с передним и полным приводом.

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Топовый полноприводный универсал Nissan R’Nessa GT Turbo оснащен 2,0-литровым турбодвигателем SR20DET, знакомым по купе Nissan Silvia и 200SX.

На крыше установлен спойлер Фото: Topcars UA

Двигатель развивает 200 л. с. и 265 Н∙м и работает в паре с 4-ступенчатой автоматической коробкой передач. Разгон до 100 км/ч занимает 9,4 с, а максимальная скорость составляет 200 км/ч.

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