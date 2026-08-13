Раритет із 90-х: в Україні помітили маловідомий заряджений універсал-кросовер Nissan (фото)
В Одесі сфотографували рідкісний Nissan R’Nessa GT Turbo. Заряджене сімейне авто поєднує в собі риси універсала та кросовера.
Nissan R’Nessa GT Turbo – раритет не лише в Україні, адже модель випускалася виключно для японського ринку і не була масовою. Її світлини опублікували на сторінці t.o.p.c.a.r.s_u.a в Instagram.
Із 1997 по 2001 рік виготовили приблизно 40 000 Nissan R’Nessa, із них лише 2807 авто – у спортивному виконанні GT Turbo.Важливо
Nissan R’Nessa GT Turbo – 4,7-метровий універсал підвищеної прохідності зі збільшеним кліренсом, створений на платформі седана Maxima.
Модель пропонували із бензиновими двигунами об’ємом 2,0 і 2,4 л та навіть в електричному варіанті Altra (це був перший електромобіль Nissan). Існували версії з переднім і повним приводом.
Топовий повнопривідний універсал Nissan R’Nessa GT Turbo оснастили 2,0-літровою турбочетвіркою SR20DET, знайомою за купе Nissan Silvia та 200SX.
Двигун розвиває 200 к. с. та 265 Н∙м та працює в парі з 4-ступінчастим автоматом. Розгін до 100 км/год займає 9,4 с, а максимальна швидкість становить 200 км/год.
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