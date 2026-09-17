Известная итальянская модель 70-х возвращается в новом формате и с оригинальным дизайном (фото)

В Италии возродили Lancia Gamma в новом формате. Теперь это оригинальный кроссовер, который будет доступен в гибридном или электрическом исполнении.

Кроссовер Lancia Gamma был представлен в Риме в рамках специального мероприятия в Министерстве экономического развития Италии. Об этом сообщается на сайте концерна Stellantis.

Gamma — вторая модель (после хэтчбека Ypsilon) в новой модельной линейке, призванной возродить бренд Lancia. Если первую Lancia Gamma 1976 го года предлагали в версиях с кузовами седан-фастбэк и купе, то её потомок — купе-кроссовер, который является близким "родственником" Peugeot 3008 и DS №7.

Возрожденная Lancia Gamma превратилась в купе-кроссовер Фото: Stellantis

Новая Lancia Gamma отличается обтекаемым силуэтом с арочной крышей, заостренной "кормой" и скрытыми ручками задних дверей. Оригинальная передняя часть выполнена в новом стиле итальянской марки.

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Размеры Lancia Gamma 2027:

длина — 4670 мм;

ширина — 1890 мм;

высота — 1660 мм;

колесная база — 2790 мм.

Кроссовер будет представлен в гибридной и электрической версиях Фото: Stellantis

В салоне Lancia Gamma 2027 на передней панели установлены два экрана. Внимание привлекают широкая центральная консоль и нестандартная полукруглая полка.

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Все кроссоверы Lancia Gamma будут электрифицированными, а их силовые установки уже знакомы по другим моделям этой марки. Базовая версия на 145 сил оснащена 1,2-литровым турбомотором с "мягкой" гибридной установкой.

В салоне установили оригинальную полукруглую полочку Фото: Stellantis

Электромобиль Lancia Gamma будет выпускаться в трёх модификациях:

один двигатель, передний привод, 230 л. с., батарея емкостью 73,7 кВт·ч, запас хода 540 км;

один двигатель, передний привод, 245 л. с., батарея емкостью 97,2 кВт∙ч, запас хода 740 км;

два двигателя, полный привод, 375 л. с., батарея емкостью 97,2 кВт∙ч, запас хода 675 км.

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