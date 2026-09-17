Известная итальянская модель 70-х возвращается в новом формате и с оригинальным дизайном (фото)
В Италии возродили Lancia Gamma в новом формате. Теперь это оригинальный кроссовер, который будет доступен в гибридном или электрическом исполнении.
Кроссовер Lancia Gamma был представлен в Риме в рамках специального мероприятия в Министерстве экономического развития Италии. Об этом сообщается на сайте концерна Stellantis.
Gamma — вторая модель (после хэтчбека Ypsilon) в новой модельной линейке, призванной возродить бренд Lancia. Если первую Lancia Gamma 1976 го года предлагали в версиях с кузовами седан-фастбэк и купе, то её потомок — купе-кроссовер, который является близким "родственником" Peugeot 3008 и DS №7.
Новая Lancia Gamma отличается обтекаемым силуэтом с арочной крышей, заостренной "кормой" и скрытыми ручками задних дверей. Оригинальная передняя часть выполнена в новом стиле итальянской марки.
Размеры Lancia Gamma 2027:
- длина — 4670 мм;
- ширина — 1890 мм;
- высота — 1660 мм;
- колесная база — 2790 мм.
В салоне Lancia Gamma 2027 на передней панели установлены два экрана. Внимание привлекают широкая центральная консоль и нестандартная полукруглая полка.Важно
Все кроссоверы Lancia Gamma будут электрифицированными, а их силовые установки уже знакомы по другим моделям этой марки. Базовая версия на 145 сил оснащена 1,2-литровым турбомотором с "мягкой" гибридной установкой.
Электромобиль Lancia Gamma будет выпускаться в трёх модификациях:
- один двигатель, передний привод, 230 л. с., батарея емкостью 73,7 кВт·ч, запас хода 540 км;
- один двигатель, передний привод, 245 л. с., батарея емкостью 97,2 кВт∙ч, запас хода 740 км;
- два двигателя, полный привод, 375 л. с., батарея емкостью 97,2 кВт∙ч, запас хода 675 км.
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