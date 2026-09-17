Відома італійська модель 70-х повертається у новому форматі і з оригінальним дизайном (фото)

В Італії відродили Lancia Gamma у новому форматі. Тепер це оригінальний кросовер, який буде доступний у гібридному або електричному виконанні.

Кросовер Lancia Gamma презентували у Римі у рамках спеціального івенту в міністерстві економічного розвитку Італії. Про це повідомляється на сайті концерну Stellantis.

Gamma — друга модель (після хетчбека Ypsilon) у новому сімействі моделей, які покликані перезавантажити бренд Lancia. Якщо першу Lancia Gamma 1976 року пропонували у версіях з кузовами седан-фастбек та купе, то її нащадок — купе-кросовер, який є близьким "родичем" Peugeot 3008 та DS №7.

Відроджена Lancia Gamma стала купе-кросовером Фото: Stellantis

Нова Lancia Gamma вирізняється обтічним силуетом із аркоподібним дахом, загостреною "кормою" та схованими ручками задніх дверей. Оригінальна передня частина витримана у новому стилі італійської марки.

Видео дня

Розміри Lancia Gamma 2027:

довжина — 4670 мм;

ширина — 1890 мм;

висота — 1660 мм;

колісна база — 2790 мм.

Кросовер запропонують в гібридних і електричних версіях Фото: Stellantis

У салоні Lancia Gamma 2027 встановлено два екрани на передній панелі. Привертають до себе увагу широка центральна консоль та нестандартна напівкругла поличка.

Важливо

В Україні з'явився недорогий електрокросовер FIAT із запасом ходу понад 400 км (фото)

Усі кросовери Lancia Gamma будуть електрифікованими, а їхні силові установки знайомі за побратимами. Базовий 145-сильний варіант оснащений 1,2-літровим турбомотором із "м'якою" гібридною установкою.

У салоні встановили оригінальну півкруглу поличку Фото: Stellantis

Електромобіль Lancia Gamma випускатимуть у трьох модифікаціях:

один мотор, передній привід, 230 к. с., батарея ємністю 73,7 кВт∙год, запас ходу 540 км;

один мотор, передній привід, 245 к. с., батарея ємністю 97,2 кВт∙год, запас ходу 740 км;

два мотори, повний привід, 375 к. с., батарея ємністю 97,2 кВт∙год, запас ходу 675 км.

Між іншим, в Україні є унікальний спортивний седан Lancia з двигуном Ferrari.

Також Фокус розповідав про недорогий кросовер Hyundai для Європи.