Відома італійська модель 70-х повертається у новому форматі і з оригінальним дизайном (фото)
В Італії відродили Lancia Gamma у новому форматі. Тепер це оригінальний кросовер, який буде доступний у гібридному або електричному виконанні.
Кросовер Lancia Gamma презентували у Римі у рамках спеціального івенту в міністерстві економічного розвитку Італії. Про це повідомляється на сайті концерну Stellantis.
Gamma — друга модель (після хетчбека Ypsilon) у новому сімействі моделей, які покликані перезавантажити бренд Lancia. Якщо першу Lancia Gamma 1976 року пропонували у версіях з кузовами седан-фастбек та купе, то її нащадок — купе-кросовер, який є близьким "родичем" Peugeot 3008 та DS №7.
Нова Lancia Gamma вирізняється обтічним силуетом із аркоподібним дахом, загостреною "кормою" та схованими ручками задніх дверей. Оригінальна передня частина витримана у новому стилі італійської марки.
Розміри Lancia Gamma 2027:
- довжина — 4670 мм;
- ширина — 1890 мм;
- висота — 1660 мм;
- колісна база — 2790 мм.
У салоні Lancia Gamma 2027 встановлено два екрани на передній панелі. Привертають до себе увагу широка центральна консоль та нестандартна напівкругла поличка.Важливо
Усі кросовери Lancia Gamma будуть електрифікованими, а їхні силові установки знайомі за побратимами. Базовий 145-сильний варіант оснащений 1,2-літровим турбомотором із "м'якою" гібридною установкою.
Електромобіль Lancia Gamma випускатимуть у трьох модифікаціях:
- один мотор, передній привід, 230 к. с., батарея ємністю 73,7 кВт∙год, запас ходу 540 км;
- один мотор, передній привід, 245 к. с., батарея ємністю 97,2 кВт∙год, запас ходу 740 км;
- два мотори, повний привід, 375 к. с., батарея ємністю 97,2 кВт∙год, запас ходу 675 км.
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