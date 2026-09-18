Запас хода — 650 км: представлен самый большой электрический MG на 700 сил (фото)

Электробус MG iEV12LE пополняет линейку автобусов бренда. Пригородная модель оснащена мощной 700-сильной установкой и имеет запас хода до 650 км.

Новый MG iEV12LE был представлен на выставке IAA Transportation 2026 в Ганновере и поступит на европейский рынок в следующем году. Об этом сообщает сайт Sustainable Bus.

На водительском месте установлены дисплеи

MG iEV12LE — второй электроавтобус этой марки. Новая модель создана в Великобритании на базе городского MG iEV 12 и предназначена, прежде всего, для сообщения пригородов с мегаполисом.

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12,1-метровый пригородный электробус весит 19,5 тонн, то есть это самый большой MG. Он имеет низкий пол благодаря тонкой (140 мм) батарее. Салон MG iEV12LE рассчитан на 80 человек и имеет 42 сидячих места. Оснащение включает кондиционер, USB-порты и набор камер, а на водительском месте установлены два экрана.

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В салоне оборудовано 42 сидячих места

Особенность MG iEV12LE — сверхмощная электрическая установка мощностью 700 сил. Максимальная скорость электробуса — 100 км/ч. Батарея емкостью 489 кВт∙ч обеспечивает запас хода до 650 км, а ее быстрая зарядка занимает полтора часа. Электробус оснащен дисковыми тормозами, адаптивными амортизаторами и пневмоподвеской.

Кстати, недавно был представлен мощный и недорогой электрический пикап MG.

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