Запас ходу — 650 км: представлено найбільший електричний MG на 700 сил (фото)

Електричний MG iEV12LE розширює лінійку автобусів бренду. Приміська модель має потужну 700-сильну установку та запас ходу до 650 км.

Новий MG iEV12LE презентували на виставці IAA Transportation 2026 у Ганновері і вийде на європейський ринок у наступному році. Про це повідомляє сайт Sustainable Bus.

На водійському місці встановлені дисплеї

MG iEV12LE — другий електричний автобус марки. Нова модель створена у Великій Британії на базі міського MG iEV 12 та призначена, передусім, для сполучення передмість із мегаполісом.

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12,1-метровий приміський електробус важить 19,5 тонни, тобто це найбільший MG. Він має низьку підлогу завдяки тонкій (140 мм) батареї. Салон MG iEV12LE розрахований на 80 осіб та має 42 сидячих місця. Оснащення включає кондиціонер, USB-порти та набір камер, а на водійському місці встановлено два екрани.

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У салоні обладнали 42 сидячих місця

Особливість MG iEV12LE — надпотужна електрична установка на 700 сил. Максимальна швидкість електробуса — 100 км/год. Батарея ємністю 489 кВт∙год забезпечує запас ходу до 650 км, а її швидка зарядка займає півтори години. Електробус укомплектований дисковими гальмами, адаптивними амортизаторами і пневмопідвіскою.

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