13 метров в длину и 1500 сил: представлен самый большой и самый мощный Ducati (фото)

Новая модель Pirelli 44 Ducati Edition была создана к 100-летию итальянского производителя мотоциклов. Она оснащена тремя 500-сильными двигателями, а в конструкции использован карбон.

К своему юбилею компания Ducati открыла новое направление деятельности — судостроение. Дебютный скоростной катер Pirelli 44 Ducati Edition был представлен на выставке яхт в Каннах. Подробности об этом были опубликованы на сайте итальянского производителя.

Скоростной катер был создан к 100-летию Ducati

Из названия нетрудно догадаться, что катер был разработан совместно компаниями Pirelli и Ducati. В его основе лежит скоростная 13,5-метровая лодка Pirelli 44 с надувными бортами и жёстким дном, которая, в свою очередь, была создана в сотрудничестве с итальянской компанией SACS Marine.

В Ducati создали для катера новую карбоновую крышу и спортивные сиденья, обшитые алькантарой. Появился также стальной декор, а катер окрасили в цвета юбилейного мотоцикла Ducati Superleggera V4 Centenario.

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Впрочем, дело не ограничилось одними лишь косметическими изменениями, ведь катер Ducati Edition мощнее стандартной модели. Три его двигателя Mercury в сумме развивают 1500 сил. Кстати, корпуса моторов получили аэродинамические элементы, как у спортбайков Ducati.

Будет выпущено всего 26 мотоциклов Pirelli 44 Ducati Edition Катер оснащен тремя 500-сильными моторами Mercury

Всего будет выпущено всего 26 таких катеров. Цена Pirelli 44 Ducati Edition пока не объявлена, однако она превысит миллион евро, ведь даже стандартная лодка стоит 900 000 евро.

Кстати, недавно редкий мотоцикл Ducati 1974 года был продан по цене нового Maybach.

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