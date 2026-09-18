13 метрів завдовжки і 1500 сил: представлено найбільший і найпотужніший Ducati (фото)

Новий Pirelli 44 Ducati Edition створили до 100-річчя італійського виробника мотоциклів. Його оснастили трьома 500-сильними двигунами, а в конструкції використали карбон.

До свого ювілею компанія Ducati відкрила новий напрямок діяльності — суднобудування. Дебютний швидкісний катер Pirelli 44 Ducati Edition презентували на виставці яхт у Каннах. Її подробиці розкрили на сайті італійського виробника.

Швидкісний човен створили до 100-річчя Ducati

Із назви неважко догадатися, що катер спільно розробили Pirelli та Ducati. У його основі лежить швидкісний 13,5-метровий човен Pirelli 44 із надувними бортами та жорстким дном, який, у свою чергу, створили у колаборації з італійською компанією SACS Marine.

У Ducati створили для катера новий карбоновий дах та спортивні сидіння, обшиті алькантарою. З'явився і сталевий декор, а пофарбували човен у кольори ювілейного мотоцикла Ducati Superleggera V4 Centenario.

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Утім, одними лиш косметичними змінами не обмежилися, адже катер Ducati Edition потужніший за стандартну модель. Три його двигуни Mercury сумарно розвивають 1500 сил. До речі, корпуси моторів отримали аеродинамічні елементи як у спортбайків Ducati.

Випустять тільки 26 Pirelli 44 Ducati Edition Катер оснащений трьома 500-сильними моторами Mercury

Усього випустять тільки 26 таких катерів. Ціна Pirelli 44 Ducati Edition ще не оголошена, проте вона перевищить мільйон євро, адже навіть стандартний човен коштує 900 000 євро.

До речі, нещодавно рідкісний мотоцикл Ducati 1974 року продали за ціною нового Maybach.

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