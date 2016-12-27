Боевики предлагают обменять 47 пленных украинцев на 690 сепаратистов

41 пленного головы выдать в "ДНР" и 6 – в "ЛНР"

Представители террористических организаций "ДНР" и "ЛНР" готовы осуществить обмен пленными с Киевом по формуле "690 на 47".

Об этом заявила так называемая "уполномоченная по правам человека "ДНР" Дарья Морозова, сообщает один из веб-сайтов боевиков.

"На данный момент вместе с Луганском это порядка 690 человек, это те, которых подтвердила украинская сторона. И с нашей стороны - 47 человек, которых мы готовы отдать. Если брать отдельно "ДНР", это цифра "494 на 41", и "196 на 6" - это со стороны "ЛНР", - сказала она.

Украинская сторона надеется организовать обмен 58 украинских заложников в Донбассе, чье местонахождение подтвердили боевики, на 228 задержанных, которые были озвучены со стороны оппонентов.

15 декабря стало известно, что Украина в качестве жеста доброй воли передаст ОРДЛО 15 человек из "обменного" списка, чтобы разблокировать процесс освобождения украинских заложников.

23 декабря представители "ДНР"/"ЛНР" вновь сорвали переговоры об обмене пленными в рамках Трехсторонней контактной группы в Минске.

27 декабря боевики террористической организации "ДНР" передали Украине двух пленных женщин - Анжелику Преснякову и Ольгу Сворак.