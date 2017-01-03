Транзит по украинской ГТС в Европу за год вырос почти на четверть

Укртрансгаз, в отличие от российского Газпрома, выдерживает контрактные давления на приграничных газоизмерительных станциях

Транзит природного газа через украинскую газотранспортную систему для европейских потребителей в 2016 году вырос на 23% по сравнению с предыдущим годом и составил 82,2 млрд кубометров. Об этом сообщает отдел связей с общественностью и прессой ПАО "Укртрансгаз".

В частности, в декабре 2016 года для нужд потребителей Европы было протранспортировано 8,4 млрд куб.м газа, что на 25% больше показателей аналогичного периода предыдущего года.

По оперативной информации, по состоянию на 3 января 2017 года суточный объем транзита голубого топлива для европейских потребителей составляет 245,6 млн куб.м.

В газотранспортной компании отметили, что заявки на транспортировку газа по территории Украины выполняются своевременно и в полном объеме. "ПАО "Укртрансгаз", в отличие от ОАО "Газпром", выдерживает контрактные давления на украинских приграничных газоизмерительных станциях", - подчеркнули в компании.

Как сообщает центральный диспетчерский департамент украинского оператора газотранспортной системы, ОАО "Газпром" не выдерживает контрактное давление на российской пограничной ГИС "Суджа", где по состоянию на 10:00 по киевскому времени, давление в сторону Украины составило лишь 54,1 атмосферы, что на 10% ниже определенной в контрактных условиях.

Напомним, в декабре 2016 Украину посетила мониторинговая миссия Европейской комиссии, которая изучила полный пакет информации относительно движения природного газа через украинскую газотранспортную систему, в том числе исследовала проблему ненадлежащего уровня давления на российских пограничных газоизмерительных станциях.