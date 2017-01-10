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Ситуация в Донбассе

Донецкие боевики заявили, что не согласны менять заложников на условиях Савченко

Донецкие боевики заявили, что не согласны менять заложников на условиях Савченко
Пленные в Донбассе / Фото: mosvedi.ru

Оккупанты настаивают на формуле обмена "527 на 42"

10.01.17 244
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Главари террористической организации "ДНР" настаивают на формуле обмена пленными с Украиной "527 на 42". Об этом заявила "уполномоченный по правам человека в "ДНР" Дарья Морозова, передает Интерфакс-Украина.

"Мы ведем переговоры с однозначной позиции об обмене всех подтвержденных лиц пофамильно на всех. Таким образом, мы добиваемся возвращения нам 527 лиц, удерживаемых Киевом, в обмен на находящихся в наших местах заключения 42 граждан Украины", - заявила Морозова.

При этом она назвала неприемлемыми предложения по обмену, озвученные ранее народным депутатом Украины Надеждой Савченко. "Савченко еще раз озвучила ранее звучавшие из Киева предложения отдать нам всего половину от общего числа удерживаемых Киевом лиц, то есть 256 человек. То есть речь идет даже не о пофамильном обмене, а просто о некоем решении украинских властей вернуть лишь половину удерживаемых лиц, что неприемлемо", - сказала Морозова.

Она сообщила, что вопрос обмена пленных по-прежнему будет подниматься на встрече гуманитарной подгруппы в Минске. "Среди удерживаемых Киевом лиц не только "граждане" "ДНР" и "ЛНР", но и граждане России. Таким образом, мы настаиваем на полном возвращении всех лиц, задержанных украинскими властями, чье местонахождение и личные данные подтверждены", - сказала она.

Напомним, ранее во вторник народный депутат Украины Надежда Савченко обнародовала на своей странице в Facebook списки пленных на неподконтрольных украинским властям территориях Донбасса и украинских заключенных в российских тюрьмах, а также список лиц, которых руководство "ДНР"/"ЛНР" хочет получить от украинской стороны.

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