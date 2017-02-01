Как во время Майдана. Какую помощь и где собирают для Авдеевки

Тёплые детские вещи, медикаменты, одеяла и продукты питания собирают волонтёрские организации для Авдеевки. В городе объявлено чрезвычайное положение — в результате обстрелов Авдеевка осталась без воды, тепла и света.
Активисты объединения "Захист і реконструкція країни" собирают гуманитарную помощь для жителей Авдеевки в двух пунктах: отель "Козацький" на майдане Незалежности и в волонтёрском центре на улице Бажова 7/21, возле метро "Дарница". Адресаты помощи — военные, госпиталь и мирные жители. За сутки собрали несколько машин с продуктами питания, тёплой одеждой и медикаментами.
Волонтёры просят приносить продукты питания с длительным сроком хранения. Свежее мясо и молочные продукты не принимают, рекомендуя нести их в Киевский военный госпиталь. Утром 1 февраля в Авдеевке было -20, поэтому остро необходимы тёплые вещи, матрасы, одеяла, детская одежда. Принимаются также предметы гигиены: салфетки, туалетная бумага, мыло. И медикаменты: успокоительные, противопростудные.
Накануне вечером в Авдеевку оправилось несколько машин с гуманитаркой. "Связи с журналистами и волонтёрами, которые поехали туда вчера вечером, сейчас нет. Но утром мы получили от них информацию, что для Авдеевки помощь в таких масштабах уже не нужна. Если восстановят работу Авдеевского коксохима, то будет отопление в домах. И тогда, в принципе, населённый пункт будет жить как раньше", — говорит главный координатор Ольга Касьян.
Тем не менее к отправке в Авдеевку готовы ещё несколько машин. "Люди приходили к нам и говорили, что это как во время Майдана. Плохо, что такое единение происходит, только когда беда. В нашем координационном штабе мы решили, что будем продолжать собирать помощь. Если Авдеевка в ней перестанет нуждаться, будем направлять её в другие города", — объясняет активистка.
Несколько машин помощи уже отправила и организация "Волонтерська сотня" Наталии Воронковой.
"Люди приходили к нам и говорили, что это как во время Майдана. Плохо, что такое единение происходит, только когда беда"
"Накануне в ночь отравился микроавтобус под завязку. Сегодня уедет ещё одна машина. А может, и две. Продолжают активно нести медикаменты, продукты, одеяла. Также мы координируем людей, готовых принять на поселение людей из других городов", — говорит координатор горячей линии Анна Павленко.
Собранную помощь направляют ВСУ, в больницы и госпитали, парамедикам и гражданскому населению. Наиболее востребованы тёплые вещи и обувь, продукты и лекарства.
Армия больше всего нуждается в бинтах, бандажах, сухом спирте, термоодеялах, катетерах, обезболивающем, пластырях для ран, физрастворах и шприцах, антисептиках ("Бетадин", "Пантестин"), стерильных салфетках, дренажах (торакальных разного размера), химических гемостатиках. Для мирного населения в любых количествах просят приносить "Валокордин" во флаконах, таблетки "Каптопрес", "Цитрамон", "Кетанов", "Нимесил", "Панкреатин", "Бисапролол", "Амлодипин", экстракт валерианы, любые порошки от ОРВИ ("Колдрекс", "Фервекс"). Помощь принимают в Военном госпитале на Печерске (с 10 до 18) и на бульваре Верховной Рады, 21-б с 11 до 18.
Организация "ДемАльянс Допомога", которая сотрудничает с организацией "Волонтёры Украины", также собирает лекарства и деньги на медицинские препараты. На данный момент удалось собрать более 20 тыс. гривен. "Вчера упаковали 20 аптечек и передали "Новой почтой". Сегодня ждём актуализированный список потребностей и будем работать с ним", — говорит координатор Лена Педай.
Пока просят приносить шапки, носки, воду, грелки для рук и ног, кофе, чай, сахар, свечки, сухое горючее, мешки и влажные салфетки. Помощь принимают по адресу: Леонтовича, 7, 1-й подъезд, офис 2.
С полным списком киевских пунктов приёма помощи можно ознакомиться по ссылке.
Помощь собирают также в других городах Украины.
Одесса:
- проспект Шевченко, 4, 3-й подъезд (Одесская ОГА)
Краматорск:
- молодёжная платформа "Вільна Хата", ул. Дворцовая, 28;
- комната подростков "Мир", ул. Стуса, 62;
- комната подростков "Факел", ул. Парковая, 99;
- комната подростков "Прометей", ул. Курченко, 29;
- ДЮСШ, ул. Центральная, 5;
- ДЮСШ, бульвар Краматорский, 1;
- школа искусств №1, ул. Юбилейная, 44;
- школа искусств №2, ул. Гайдамаки (Пролетарская), 6;
- школа искусств №3, ул. Беляева, 121-а;
- художественная школа, ул. Марата, 15;
- МПК "Будівельник", ул. Маяковского, 9;
- Центральная городская библиотека, ул. Приймаченко, 16 (с 07:00 до 19:00);
- Детская центральная библиотека имени Пушкина, ул. Парковая, 14 (с 07:00 до 18:00);
- клуб "Надія", ул. Молодёжная, 1 (посёлок Новосёловка);
- клуб "Заря", ул. Рылеева, 16 (посёлок Ясногорка);
- МПК имени Быкова, ул. Школьная, 9;
- Донбасская государственная машиностроительная академия, ул. Академическая, 72 (профком ДДМА, аудитория 1222).
Покровск:
- площадь Шибанкова, 11;
- ул. Европейская, 22;
- ул. Таманова, ЗОШ № 4;
- м-н "Лазурный", учебно-воспитательный комплекс №1;
- м-н "Лазурний", дом 61, подъезд 1, этаж 1, Комитет самоорганизации населения;
- м-н "Південний", 1/75, "Банк речей".
Лиман:
- ул. Независимости 15
Мариуполь:
- проспект Мира, 87
Торецк:
- ул. Руднична (Фрунзе), 35 (Центр социальных служб для семьи, детей и молодёжи)
Ровно:
- ул. Бічна, 22
Днепр:
- проспект Александра Поля, 2, холл Днепропетровского облсовета