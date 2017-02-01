Как во время Майдана. Какую помощь и где собирают для Авдеевки

Фокус знает, какие волонтёрские организации собирают помощь для Авдеевки, в чём город нуждается более всего и как можно помочь

Тёплые детские вещи, медикаменты, одеяла и продукты питания собирают волонтёрские организации для Авдеевки. В городе объявлено чрезвычайное положение — в результате обстрелов Авдеевка осталась без воды, тепла и света.

Активисты объединения "Захист і реконструкція країни" собирают гуманитарную помощь для жителей Авдеевки в двух пунктах: отель "Козацький" на майдане Незалежности и в волонтёрском центре на улице Бажова 7/21, возле метро "Дарница". Адресаты помощи — военные, госпиталь и мирные жители. За сутки собрали несколько машин с продуктами питания, тёплой одеждой и медикаментами.

Волонтёры просят приносить продукты питания с длительным сроком хранения. Свежее мясо и молочные продукты не принимают, рекомендуя нести их в Киевский военный госпиталь. Утром 1 февраля в Авдеевке было -20, поэтому остро необходимы тёплые вещи, матрасы, одеяла, детская одежда. Принимаются также предметы гигиены: салфетки, туалетная бумага, мыло. И медикаменты: успокоительные, противопростудные.

Накануне вечером в Авдеевку оправилось несколько машин с гуманитаркой. "Связи с журналистами и волонтёрами, которые поехали туда вчера вечером, сейчас нет. Но утром мы получили от них информацию, что для Авдеевки помощь в таких масштабах уже не нужна. Если восстановят работу Авдеевского коксохима, то будет отопление в домах. И тогда, в принципе, населённый пункт будет жить как раньше", — говорит главный координатор Ольга Касьян.

Тем не менее к отправке в Авдеевку готовы ещё несколько машин. "Люди приходили к нам и говорили, что это как во время Майдана. Плохо, что такое единение происходит, только когда беда. В нашем координационном штабе мы решили, что будем продолжать собирать помощь. Если Авдеевка в ней перестанет нуждаться, будем направлять её в другие города", — объясняет активистка.

Несколько машин помощи уже отправила и организация "Волонтерська сотня" Наталии Воронковой.

"Люди приходили к нам и говорили, что это как во время Майдана. Плохо, что такое единение происходит, только когда беда"

"Накануне в ночь отравился микроавтобус под завязку. Сегодня уедет ещё одна машина. А может, и две. Продолжают активно нести медикаменты, продукты, одеяла. Также мы координируем людей, готовых принять на поселение людей из других городов", — говорит координатор горячей линии Анна Павленко.

Собранную помощь направляют ВСУ, в больницы и госпитали, парамедикам и гражданскому населению. Наиболее востребованы тёплые вещи и обувь, продукты и лекарства.

Армия больше всего нуждается в бинтах, бандажах, сухом спирте, термоодеялах, катетерах, обезболивающем, пластырях для ран, физрастворах и шприцах, антисептиках ("Бетадин", "Пантестин"), стерильных салфетках, дренажах (торакальных разного размера), химических гемостатиках. Для мирного населения в любых количествах просят приносить "Валокордин" во флаконах, таблетки "Каптопрес", "Цитрамон", "Кетанов", "Нимесил", "Панкреатин", "Бисапролол", "Амлодипин", экстракт валерианы, любые порошки от ОРВИ ("Колдрекс", "Фервекс"). Помощь принимают в Военном госпитале на Печерске (с 10 до 18) и на бульваре Верховной Рады, 21-б с 11 до 18.

Организация "ДемАльянс Допомога", которая сотрудничает с организацией "Волонтёры Украины", также собирает лекарства и деньги на медицинские препараты. На данный момент удалось собрать более 20 тыс. гривен. "Вчера упаковали 20 аптечек и передали "Новой почтой". Сегодня ждём актуализированный список потребностей и будем работать с ним", — говорит координатор Лена Педай.

Пока просят приносить шапки, носки, воду, грелки для рук и ног, кофе, чай, сахар, свечки, сухое горючее, мешки и влажные салфетки. Помощь принимают по адресу: Леонтовича, 7, 1-й подъезд, офис 2.

С полным списком киевских пунктов приёма помощи можно ознакомиться по ссылке.

Помощь собирают также в других городах Украины.

Одесса:

проспект Шевченко, 4, 3-й подъезд (Одесская ОГА)

Краматорск:

молодёжная платформа "Вільна Хата", ул. Дворцовая, 28;

комната подростков "Мир", ул. Стуса, 62;

комната подростков "Факел", ул. Парковая, 99;

комната подростков "Прометей", ул. Курченко, 29;

ДЮСШ, ул. Центральная, 5;

ДЮСШ, бульвар Краматорский, 1;

школа искусств №1, ул. Юбилейная, 44;

школа искусств №2, ул. Гайдамаки (Пролетарская), 6;

школа искусств №3, ул. Беляева, 121-а;

художественная школа, ул. Марата, 15;

МПК "Будівельник", ул. Маяковского, 9;

Центральная городская библиотека, ул. Приймаченко, 16 (с 07:00 до 19:00);

Детская центральная библиотека имени Пушкина, ул. Парковая, 14 (с 07:00 до 18:00);

клуб "Надія", ул. Молодёжная, 1 (посёлок Новосёловка);

клуб "Заря", ул. Рылеева, 16 (посёлок Ясногорка);

МПК имени Быкова, ул. Школьная, 9;

Донбасская государственная машиностроительная академия, ул. Академическая, 72 (профком ДДМА, аудитория 1222).

Покровск:

площадь Шибанкова, 11;

ул. Европейская, 22;

ул. Таманова, ЗОШ № 4;

м-н "Лазурный", учебно-воспитательный комплекс №1;

м-н "Лазурний", дом 61, подъезд 1, этаж 1, Комитет самоорганизации населения;

м-н "Південний", 1/75, "Банк речей".

Лиман:

ул. Независимости 15

Мариуполь:

проспект Мира, 87

Торецк:

ул. Руднична (Фрунзе), 35 (Центр социальных служб для семьи, детей и молодёжи)

Ровно:

ул. Бічна, 22

Днепр: