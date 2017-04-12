Законопроект о технопарках внесут в Раду в мае

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что правительство в мае намерено внести в Верховную Раду законопроект о технологических парках.
"Мы будем предлагать, я думаю, уже в мае, украинскому парламенту рассмотреть закон о создании технологических парков. Мы хотим в них создать особенные привлекательные условия, подчеркиваю - особенные привлекательные условия, чтобы Украина стала страной, которая создает инновационный продукт", - цитирует Интерфакс-Украина слова премьера, сказанные им в ходе отчета правительства на заседании комитета Верховной Рады по экономической политике.
По словам Гройсмана, в настоящий момент степень внедрения инноваций в промышленность в Украине достаточно низкая.
Напомним, на рынок земли будут допущены только физлица с украинским гражданством.