За минувшие сутки в результате боевых действий ни один украинский военнослужащий не погиб, трое – получили ранения. Об этом сообщил сегодня на брифинге спикер Министерства обороны Украины по вопросам АТО полковник Андрей Лысенко, передает информационно-аналитический центр СНБО.

Луганское направление

За прошедшие сутки боевые действия начались сразу после полуночи, когда боевики совершили обстрелы Станицы Луганской и ее окрестностей из стрелкового оружия и гранатометов. В Станично-Луганском районе произошло еще два эпизода нарушения режима тишины, в частности в Сизом огонь вели вражеские снайперы. В Катериновке оккупанты провели короткий минометный обстрел. Поздно вечером враг активизировался в Крымском, где провел три обстрела, один из которых был минометным.

Всего за минувшие сутки на луганском направлении произошло 8 обстрелов, в том числе – 2 из минометов.

Донецкое направление

Здесь за прошедшие сутки оккупанты открывали огонь из тяжелого вооружения в районе Светлодарской дуги, на Горловском периметре и вблизи Авдеевки. В Мироновском и Верхнеторецком враг применял минометы и вооружение БМП. Наиболее напряженная ситуация наблюдалась в районе Авдеевки, где враг провел четыре обстрела из тяжелого вооружения, в том числе два – из артиллерии калибра 122 мм, выпустив по позициям ВСУ более 80 снарядов.

В Троицком и Песках оккупанты открывали огонь исключительно из легкого вооружения.

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Всего на донецком направлении состоялось 12 вооруженных провокаций со стороны врага, в частности – 7 из тяжелого вооружения.

Мариупольское направление

Более 70% эпизодов нарушения режима тишины приходятся на участок фронта Павлополь – Широкино. Вчера российско-оккупационные войска провели 3 минометных обстрелов в Водяном и еще один – в Гнутово. В Красногоровке и Марьинке оккупанты неоднократно совершали вооруженные провокации из гранатометов и вооружения БМП. Также, огонь вели вражеские снайперы

Всего за минувшие сутки на мариупольском направлении состоялось 32 обстрелы со стороны врага, в том числе 4 – из минометов.